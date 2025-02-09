Новая экологическая катастрофа? Еще два иностранных танкера с нефтепродуктами потерпели крушение в российских портах

Произошло крушение двух иностранных танкеров в нескольких регионах России. У берегов Сахалина на мель сел китайский сухогруз «Анг Янг-2», а в порту Ленинградской области произошло крушение танкера Koala, который ходит под флагом Антигуа и Барбуды (одни из самых маленьких стран Карибского бассейна). В настоящее время устраняют последствия двух инцидентов. Рассказываем, могут ли очередные крушения привести к новой экологической катастрофе.
В Сахалинской области введен режим ЧС
По информации регионального МЧС, из-за китайского судна «Анг Янг-2», севшего на мель в Невельском районе на Сахалине, введен режим ЧС. На борту находится порядка 1000 тонн угля, 50 тонн дизельного топлива и 2,7 тонны моторного масла.
Сухогруз шел из Цзянъиня в Невельск. Крушение произошло неожиданно. Корабль стоял на погрузке угля, его грузили на рейде. Внезапно начался шторм, капитан не смог справиться с управлением, и танкер выбросило на сушу.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в эфире Первого канала рассказал, что в настоящее время разлива нефтепродуктов не обнаружено. Эту же информацию «Коммерсанту» подтвердил и. о. капитана морского порта Невельск Аркадий Макаров.
— Ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности, — рассказал губернатор Лимаренко.
Он добавил, что на борту находятся 20 членов экипажа, их жизни ничего не угрожает, люди обеспечены питанием и водой. В Росморречфлоте выяснили, что на балкере поврежден отсек для соленой воды, необходимый для устойчивости, передает РИА Новости.
В настоящее время морские спасательные и водолазные службы не могут подойти к судну из-за сильного шторма. При этом власти видят экологическую угрозу, но продолжают с ней бороться.
— Мы не будем дожидаться, пока шторм перевернет корабль и всё это останется у нас на берегу. У меня есть устойчивое предположение, что они бросят судно, поскольку оно имеет существенные повреждения и его ремонт в условиях, в которых мы сейчас находимся, я предполагаю, что невозможен, — считает глава региона.
Кроме того, капитан китайского судна в настоящее время не выходит на связь с конструктивными предложениями по взаимодействию и не запрашивает никакой помощи. Поэтому властям Сахалина приходится действовать самостоятельно. Решение о разгрузке или снятии судна с мели примут, как только улучшатся погодные условия. Сейчас около места ЧП дежурят буксиры «Рубин» и «Спасатель Кавдейкин».
Лимаренко напомнил, что этот случай не первый в истории региона. Аналогичная ситуация была в 2021 году, когда китайское судно село на мель в Холмском районе. Тогда владельцы отказались решать проблему и переложили все расходы на регион.
Иностранный танкер тонет в порту в Ленинградской области
В порту Усть-Луга в Ленинградской области тонет танкер Koala. В ночь на 9 февраля судно находилось у третьего причала в морском порте в Усть-Луге. К двум часам ночи на него погрузили около 130 000 тонн мазута. Танкер уже готовился к отплытию, но, по предварительной информации, в машинном отделении якобы раздалось три мощных взрыва, после этого судно начало тонуть.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что на борту во время запуска двигателя произошел «техногенный инцидент». Кроме того, в МЧС Ленинградской области подтвердили, что из порта поступил сигнал о «внешнем воздействии» на судно.
При этом грузовые резервуары судна не получили повреждений, разлива загруженного на танкер мазута и утечки нефтепродуктов не обнаружено, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
На борту танкера было 24 человека, среди них четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 — Индонезии. Всех их удалось эвакуировать. Само судно находится у причала в порту Усть-Луга. Сейчас угрозы затопления танкера нет. Вокруг судна уже установили боновые ограждения, службы готовятся исследовать подводную часть. Ведется расследование случившегося.