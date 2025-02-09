Новая экологическая катастрофа? Еще два иностранных танкера с нефтепродуктами потерпели крушение в российских портах

В порту Усть-Луга в Ленинградской области тонет танкер Koala Источник: RT











Произошло крушение двух иностранных танкеров в нескольких регионах России. У берегов Сахалина на мель сел китайский сухогруз «Анг Янг-2», а в порту Ленинградской области произошло крушение танкера Koala, который ходит под флагом Антигуа и Барбуды (одни из самых маленьких стран Карибского бассейна). В настоящее время устраняют последствия двух инцидентов. Рассказываем, могут ли очередные крушения привести к новой экологической катастрофе.

В Сахалинской области введен режим ЧС

По информации регионального МЧС, из-за китайского судна «Анг Янг-2», севшего на мель в Невельском районе на Сахалине, введен режим ЧС. На борту находится порядка 1000 тонн угля, 50 тонн дизельного топлива и 2,7 тонны моторного масла.

Сухогруз шел из Цзянъиня в Невельск. Крушение произошло неожиданно. Корабль стоял на погрузке угля, его грузили на рейде. Внезапно начался шторм, капитан не смог справиться с управлением, и танкер выбросило на сушу.

Судно село на мель у берегов Сахалина Источник: Лимаренко Brief / Telegram

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в эфире Первого канала рассказал, что в настоящее время разлива нефтепродуктов не обнаружено. Эту же информацию «Коммерсанту» подтвердил и. о. капитана морского порта Невельск Аркадий Макаров.

— Ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности, — рассказал губернатор Лимаренко.

Он добавил, что на борту находятся 20 членов экипажа, их жизни ничего не угрожает, люди обеспечены питанием и водой. В Росморречфлоте выяснили, что на балкере поврежден отсек для соленой воды, необходимый для устойчивости, передает РИА Новости.

Подробности о крушении китайского судна у берегов Сахалина Источник: Лимаренко Brief / Telegram

В настоящее время морские спасательные и водолазные службы не могут подойти к судну из-за сильного шторма. При этом власти видят экологическую угрозу, но продолжают с ней бороться.

— Мы не будем дожидаться, пока шторм перевернет корабль и всё это останется у нас на берегу. У меня есть устойчивое предположение, что они бросят судно, поскольку оно имеет существенные повреждения и его ремонт в условиях, в которых мы сейчас находимся, я предполагаю, что невозможен, — считает глава региона.

Кроме того, капитан китайского судна в настоящее время не выходит на связь с конструктивными предложениями по взаимодействию и не запрашивает никакой помощи. Поэтому властям Сахалина приходится действовать самостоятельно. Решение о разгрузке или снятии судна с мели примут, как только улучшатся погодные условия. Сейчас около места ЧП дежурят буксиры «Рубин» и «Спасатель Кавдейкин».

Лимаренко напомнил, что этот случай не первый в истории региона. Аналогичная ситуация была в 2021 году, когда китайское судно село на мель в Холмском районе. Тогда владельцы отказались решать проблему и переложили все расходы на регион.

Кадры крушения китайского танкера Источник: Морспасслужба

Иностранный танкер тонет в порту в Ленинградской области

В порту Усть-Луга в Ленинградской области тонет танкер Koala. В ночь на 9 февраля судно находилось у третьего причала в морском порте в Усть-Луге. К двум часам ночи на него погрузили около 130 000 тонн мазута. Танкер уже готовился к отплытию, но, по предварительной информации, в машинном отделении якобы раздалось три мощных взрыва, после этого судно начало тонуть.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что на борту во время запуска двигателя произошел «техногенный инцидент». Кроме того, в МЧС Ленинградской области подтвердили, что из порта поступил сигнал о «внешнем воздействии» на судно.

При этом грузовые резервуары судна не получили повреждений, разлива загруженного на танкер мазута и утечки нефтепродуктов не обнаружено, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.