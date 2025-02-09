НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

1 м/c,

сев.

 774мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,28
EUR 101,22
Пожар с хлопком газа
Обзор цен в новом магазине
Умер замглавы
Напали на пенсионерку. Видео
Эксперимент с лотереями
Афиша концертов
Что со «Светофором»
Как отдохнуть зимой по-русски
Происшествия Новая экологическая катастрофа? Еще два иностранных танкера с нефтепродуктами потерпели крушение в российских портах

Новая экологическая катастрофа? Еще два иностранных танкера с нефтепродуктами потерпели крушение в российских портах

Информации о пострадавших в крушении не поступало

179
2 комментария
В порту Усть-Луга в Ленинградской области тонет танкер Koala | Источник: RTВ порту Усть-Луга в Ленинградской области тонет танкер Koala | Источник: RT

В порту Усть-Луга в Ленинградской области тонет танкер Koala

Источник:

Произошло крушение двух иностранных танкеров в нескольких регионах России. У берегов Сахалина на мель сел китайский сухогруз «Анг Янг-2», а в порту Ленинградской области произошло крушение танкера Koala, который ходит под флагом Антигуа и Барбуды (одни из самых маленьких стран Карибского бассейна). В настоящее время устраняют последствия двух инцидентов. Рассказываем, могут ли очередные крушения привести к новой экологической катастрофе.

В Сахалинской области введен режим ЧС

По информации регионального МЧС, из-за китайского судна «Анг Янг-2», севшего на мель в Невельском районе на Сахалине, введен режим ЧС. На борту находится порядка 1000 тонн угля, 50 тонн дизельного топлива и 2,7 тонны моторного масла.

Сухогруз шел из Цзянъиня в Невельск. Крушение произошло неожиданно. Корабль стоял на погрузке угля, его грузили на рейде. Внезапно начался шторм, капитан не смог справиться с управлением, и танкер выбросило на сушу.

Судно село на мель у берегов Сахалина

Источник:

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в эфире Первого канала рассказал, что в настоящее время разлива нефтепродуктов не обнаружено. Эту же информацию «Коммерсанту» подтвердил и. о. капитана морского порта Невельск Аркадий Макаров.

— Ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности, — рассказал губернатор Лимаренко.

Он добавил, что на борту находятся 20 членов экипажа, их жизни ничего не угрожает, люди обеспечены питанием и водой. В Росморречфлоте выяснили, что на балкере поврежден отсек для соленой воды, необходимый для устойчивости, передает РИА Новости.

Подробности о крушении китайского судна у берегов Сахалина

Источник:

В настоящее время морские спасательные и водолазные службы не могут подойти к судну из-за сильного шторма. При этом власти видят экологическую угрозу, но продолжают с ней бороться.

— Мы не будем дожидаться, пока шторм перевернет корабль и всё это останется у нас на берегу. У меня есть устойчивое предположение, что они бросят судно, поскольку оно имеет существенные повреждения и его ремонт в условиях, в которых мы сейчас находимся, я предполагаю, что невозможен, — считает глава региона.

Кроме того, капитан китайского судна в настоящее время не выходит на связь с конструктивными предложениями по взаимодействию и не запрашивает никакой помощи. Поэтому властям Сахалина приходится действовать самостоятельно. Решение о разгрузке или снятии судна с мели примут, как только улучшатся погодные условия. Сейчас около места ЧП дежурят буксиры «Рубин» и «Спасатель Кавдейкин».

Лимаренко напомнил, что этот случай не первый в истории региона. Аналогичная ситуация была в 2021 году, когда китайское судно село на мель в Холмском районе. Тогда владельцы отказались решать проблему и переложили все расходы на регион.

Кадры крушения китайского танкера

Источник:

Иностранный танкер тонет в порту в Ленинградской области

В порту Усть-Луга в Ленинградской области тонет танкер Koala. В ночь на 9 февраля судно находилось у третьего причала в морском порте в Усть-Луге. К двум часам ночи на него погрузили около 130 000 тонн мазута. Танкер уже готовился к отплытию, но, по предварительной информации, в машинном отделении якобы раздалось три мощных взрыва, после этого судно начало тонуть.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что на борту во время запуска двигателя произошел «техногенный инцидент». Кроме того, в МЧС Ленинградской области подтвердили, что из порта поступил сигнал о «внешнем воздействии» на судно.

При этом грузовые резервуары судна не получили повреждений, разлива загруженного на танкер мазута и утечки нефтепродуктов не обнаружено, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Источник: RTИсточник: RT
Источник: RTИсточник: RT

На борту танкера было 24 человека, среди них четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 — Индонезии. Всех их удалось эвакуировать. Само судно находится у причала в порту Усть-Луга. Сейчас угрозы затопления танкера нет. Вокруг судна уже установили боновые ограждения, службы готовятся исследовать подводную часть. Ведется расследование случившегося.

ПО ТЕМЕ
Танкер Крушение Нефтепродукты
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
22 минуты
Танкер от сухогруза способны журналисты отличать?
Гость
10 минут
Нет причин для волнения всё идёт по плану Таvрического и находится под его личным контролем без времени на раскачку
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление