Танкер со 130 000 тонн мазута тонет в порту в Ленинградской области. На судне было несколько взрывов

По предварительным данным, утечки нефтепродуктов с танкера в воду не произошло Источник: Commons.wikimedia.org











Танкер Koala, на борту которого находится груз мазута, тонет в порту Усть-Луга в Ленинградской области. По предварительной информации, в машинном отделении судна произошло несколько взрывов, после чего оно начало наполняться водой.

В ночь на 9 февраля танкер Koala (он ходит под флагом Антигуа и Барбуды) находился у третьего причала в морском порте в Усть-Луге. На борту танкера находились 24 человека, среди них четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 — Индонезии.

По информации Telegram-канала Baza, к двум часам ночи на судно погрузили около 130 000 тонн мазута. Танкер уже готовился к отплытию, но в машинном отделении раздалось три мощных взрыва, после этого судно начало тонуть.

Экипаж успешно эвакуировали на берег. По данным «Фонтанки», аварийным службам передали сообщение о пробоине в танкере, якобы после трех мощных взрывов, но информация о них пока не подтверждается. Речь идет о внешних повреждениях.