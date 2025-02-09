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Происшествия Танкер со 130 000 тонн мазута тонет в порту в Ленинградской области. На судне было несколько взрывов

Танкер со 130 000 тонн мазута тонет в порту в Ленинградской области. На судне было несколько взрывов

Экипаж успешно эвакуировали на берег

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По предварительным данным, утечки нефтепродуктов с танкера в воду не произошло | Источник: Commons.wikimedia.orgПо предварительным данным, утечки нефтепродуктов с танкера в воду не произошло | Источник: Commons.wikimedia.org

По предварительным данным, утечки нефтепродуктов с танкера в воду не произошло

Источник:

Танкер Koala, на борту которого находится груз мазута, тонет в порту Усть-Луга в Ленинградской области. По предварительной информации, в машинном отделении судна произошло несколько взрывов, после чего оно начало наполняться водой.

В ночь на 9 февраля танкер Koala (он ходит под флагом Антигуа и Барбуды) находился у третьего причала в морском порте в Усть-Луге. На борту танкера находились 24 человека, среди них четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 — Индонезии.

По информации Telegram-канала Baza, к двум часам ночи на судно погрузили около 130 000 тонн мазута. Танкер уже готовился к отплытию, но в машинном отделении раздалось три мощных взрыва, после этого судно начало тонуть.

Экипаж успешно эвакуировали на берег. По данным «Фонтанки», аварийным службам передали сообщение о пробоине в танкере, якобы после трех мощных взрывов, но информация о них пока не подтверждается. Речь идет о внешних повреждениях.

После происшествия, к утру судно кормой село на мель. Сотрудники МЧС установили вокруг танкера боновые ограждения. По предварительным данным, утечки нефтепродуктов в воду не произошло. В результате произошедшего никто не пострадал.

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Танкер Крушение Судно Взрыв
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