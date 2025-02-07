В Ярославской области загорелась пекарня. Видео

В Переславле загорелась пекарня Источник: «Подслушано в Переславле» / Vk.com; МЧС Ярославской области / Telegram











6 февраля в Переславле-Залесском Ярославской области загорелась пекарня. Это случилось около 17:10 на улице Подгорная, 2.

О происшествии рассказали местные жители в соцсетях. Судя по опубликованным кадрам, дым охватил здание производства целиком.

— В результате пожара повреждена внутренняя отделка в здании пекарни на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Кадры с места происшествия Источник: «Подслушано в Переславле» / Vk.com

Исходя из данных «Яндекс.Карт», на улице Подгорная, 2 в Переславле-Залесском располагается кафе быстрого питания. У него рейтинг 4,9 из 5.

Переславцы в соцсетях отмечают, что ранее уже случались пожары в пекарне.

— Уже не в первый раз! — Пишет пользовательница под ником Muller Sofa.

На месте работали 12 спасателей и три пожарные машины.