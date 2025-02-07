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Происшествия В Ярославской области загорелась пекарня. Видео

В Ярославской области загорелась пекарня. Видео

Первые подробности о произошедшем

1 260
3 комментария
В Переславле загорелась пекарня | Источник: «Подслушано в Переславле» / Vk.com; МЧС Ярославской области / TelegramВ Переславле загорелась пекарня | Источник: «Подслушано в Переславле» / Vk.com; МЧС Ярославской области / Telegram

В Переславле загорелась пекарня

Источник:

6 февраля в Переславле-Залесском Ярославской области загорелась пекарня. Это случилось около 17:10 на улице Подгорная, 2.

О происшествии рассказали местные жители в соцсетях. Судя по опубликованным кадрам, дым охватил здание производства целиком.

— В результате пожара повреждена внутренняя отделка в здании пекарни на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Кадры с места происшествия

Источник:

Исходя из данных «Яндекс.Карт», на улице Подгорная, 2 в Переславле-Залесском располагается кафе быстрого питания. У него рейтинг 4,9 из 5.

Переславцы в соцсетях отмечают, что ранее уже случались пожары в пекарне.

— Уже не в первый раз! — Пишет пользовательница под ником Muller Sofa.

На месте работали 12 спасателей и три пожарные машины.

— Предположительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в подсобном помещении, — сообщили в МЧС.

Возгорание в пекарне случилось около 17 часов 6 февраля | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramВозгорание в пекарне случилось около 17 часов 6 февраля | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
В пожаре пострадала внутренняя отделка | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramВ пожаре пострадала внутренняя отделка | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
Огонь вспыхнул на площади 15 квадратных метров | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramОгонь вспыхнул на площади 15 квадратных метров | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
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Комментарии
3
Гость
2 часа
В Переславле-Залеском загорелась пекарня. Сколько можно в заголовках писать в Ярославской области.
Гость
2 часа
Переславль в этом году зажигает по полной.
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