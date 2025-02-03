«У нас постоянно теракты будут?» Что известно о взрыве в элитном ЖК в Москве, где погиб резидент Федерации бокса ДНР и его охранник

Рассказываем всё, что известно о взрыве в ЖК «Алые паруса» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Утром в понедельник, 3 февраля, в элитном ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы прогремел взрыв. В холле одного из домов детонировало взрывное устройство, мощность которого составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

При взрыве в ЖК пострадал основатель батальона «АрБат» в Донбассе и президент Федерации бокса ДНР 46-летний Армен Саркисян. Позднее он скончался в коме, не приходя в сознание. По данным «Ъ», взрыв произошел, когда Саркисян вместе с охранниками вошел в подъезд. Один человек из его охраны погиб на месте ЧП.

MSK1.RU рассказывает всё, что известно о взрыве в ЖК «Алые паруса».

Шел вместе с охраной к паркингу

Взрыв прогремел приблизительно в 10 утра. По предварительной версии, в этот момент Саркисян вместе с охранниками шел через холл подъезда в сторону паркинга. Основателя батальона «АрБат» сначала доставили в реанимацию — ему ампутировали ногу.

Правоохранительные органы не исключают, что это могло быть заказное и тщательно спланированное покушение на мужчину, объявленного в розыск на Украине.

В УК жилого комплекса уточняли MSK1.RU, что «произошла чрезвычайная ситуация, деталей мы пока не знаем. Все службы аварийные, МЧС, пожарная охрана — все находятся на месте». Территорию ЖК сразу же оцепили силовики.

В ЖК «Алые паруса» недвижимость имеют многие известные личности. Например, телеведущая Екатерина Одинцова, вор в законе Али Гейдаров, адвокат Сергей Жорин, бывший замначальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов, радиоведущая Алла Довлатова, сооснователь застройщика «Донстрой» Дмитрий Зеленов, представитель оборонного комплекса Владимир Петрушенко, музыкант Владимир Кузьмин, певица Анна Калашникова.

— Работа охранной системы и пропусков меняться будет? — задавалась вопросом одна из жительниц сразу после взрыва. — Или у нас теперь постоянно теракты будут?

Источник: Федерация Бокса ДНР











— Мы живем с Арменом в одном подъезде. Возвращаюсь через 15 минут — никого не пускают, лежит труп, — поделился с MSK1.RU Владимир, сосед Армена Саркисяна. — Как будто бы Армен, слава богу, жив (через пару часов он скончался. — Прим. ред.). У него серьезное, наверное, ранение ноги и руки. Со слов моего друга, который тут тоже живет, он тяжелый, но ноги и руки есть.

Нас не пускают. Домой подняться невозможно. Может быть, еще что-то заминировано. Владимир сосед Армена Саркисяна в ЖК «Алые паруса»

— Мне только известно, что у Армена всегда была охрана, всегда ходили с ним люди с оборудованными чемоданчиками, — добавил житель. — Смотрели все урны, диваны. Он же наш герой. Насколько я знаю, он создатель батальона «АрБат». Он очень культурный человек, воспитанный. Всегда оказывает помощь, достаточно толерантный.

Сосед Саркисяна рассказывал подробности произошедшего Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU

— У нас хорошая охрана, — добавил сосед. — Всегда требуют пропуска, разрешительные документы. Но сами понимаете, что зайти под любым предлогом можно: врач, доставка, такси.

Другая жительница ЖК «Алые паруса» рассказала, что в результате взрыва сильно повреждены лифты. По словам очевидицы, она переживает за детей, которые ходили в подготовительную школу, расположенную на втором этаже жилого комплекса.

Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU

— У меня подружки сидели в кафе. Оно тоже пострадало. Все лифты искорежены, потому что, говорят, там детонировала бомба. Лежал один человек, пострадавший и раненый, — поделилась с «РЕН ТВ» жительница. — В итоге оказалось, что этот человек вроде как умер, не знаю. Наш охранник, который оказался жив, сказал, что как только зашли человек с охраной, то сразу всё взорвалось. За детей страшно.

При этом некоторые жильцы элитного жилого комплекса считают, что с охранной в их доме не всё в порядке — могут пропустить кого угодно.

— Жители между собой что-то спрашивают. На охране могли пропустить и не заметить человека, — делилась одна из жительниц дома.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сотрудник барбершопа, который находится неподалеку от «Алых парусов» напротив, говорит, что внутри ЖК есть мойка. Если заезжаешь на территорию, то сотрудники охраны всегда спрашивают: «К кому едешь?» «Зачем тебе внутрь?»

— Мне вот интересно, взрывное устройство заложили, но за ним же нужно как-то следить. То есть у них был доступ к камерам — как? Просто так туда не попадешь. Всех курьеров, таксистов проверяют, — делился сотрудник.

ЖК «Алые паруса» не в первый раз попадает в сводки новостей. Чуть больше месяца назад, 28 декабря 2024 года, в ЖК «Алые паруса» произошло задымление. Эпицентр оказался на парковке — внутри подземного паркинга загорелась машина.

26 мая 2022 года в «Алых парусах» обрушился фасад одного из жилых домов. Кирпичи рухнули с шестого этажа на припаркованные машины и тротуар.

В апреле 2021 года в фитнес-клубе жилого комплекса «Алые паруса» застрелили 40-летнего Али Гейдарова, известного в преступных кругах как вор в законе Альберт (Алик) Рыжий.

В январе 2016 года в этом ЖК погибла дочь телеведущего Евгения Кочергина и мать двоих детей Ирина Володина. Кабина лифта сорвалась с седьмого этажа одной из многоэтажек жилого комплекса. Подробнее о ЧП, которые происходили в ЖК, мы писали здесь.

Доставали погибшего из-под обломков

По словам соседа Армена Саркисяна, в холле ЖК, где произошел взрыв, стоят два кресла и диван. По одной из версий, где-то между ними было заложено взрывное устройство.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На кадрах, которые публиковали СМИ, заметны последствия взрыва: изуродованное тело одного из погибших, предварительно, охранника Саркисяна, разрушенный потолок с брызгами крови и разлетевшиеся части стен.

Кадры с места происшествия Источник: Никита Башмаков / ТАСС

За жильцами дома приехали автобусы, на которых людей доставят в места временного размещения. На детской площадке у ЖК высадился медицинский вертолет.

Одна из жительниц ЖК «Алые паруса» радиоведущая Алла Довлатова рассказала, что взрыв произошел за 20 минут до того, как она успела выйти из квартиры. По словам Довлатовой, это не первое ЧП в доме. На майских праздниках в ЖК массово обокрали квартиры.

Алла Довлатова рассказала подробности ЧП, которое произошло в ЖК, где она живет Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU

— Пока я спускалась на первый этаж с 26-го, уже пошла информация, что был взрыв. Он был минут за 20 до того, как я вышла из квартиры. Когда я выходила из подъезда, уже всё было раскурочено, работали полиция, МЧС. Мы спросили разрешение и пробежали мимо, — поделилась Довлатова.

Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU

Производил кокс и был задержан Интерполом

По данным ведомства, одного из погибших до сих пор не могут опознать. Как писал «Интерфакс», речь идет об охраннике Саркисяна, который зашел вместе с ним в подъезд.

Сам Армен Саркисян был родом из Еревана, но в молодости он переехал в Горловку. В 2014 году вступил в конфликт с украинскими властями, выступив на стороне ДНР.

Федерация бокса ДНР в лице Армена Саркисяна пообещала ежемесячно выплачивать стипендию спортсменам Источник: Донецкое агентство новостей / Dan-news.ru











Бизнесмен с 2015 года внесен в украинскую базу «Миротворец» «за участие в преступной деятельности и покушение на целостность территорий».

С 2023 года в Макеевке у него есть бизнес по производству кокса (это каменноугольная порода. — Прим. ред.) — ООО «Корнер». Выручка компании за 2023 год — 369 млн рублей.

В декабре 2024-го на Украине ему предъявили заочное обвинение «за участие в вооруженных формированиях, ведущих боевые действия против ВСУ».

Армен Саркисян и легендарный боксер Майк Тайсон Источник: Sanitars.ru

— Делал Армен Саркисян очень много хорошего. И для спорта, и для людей. Я сейчас очень делеко от всего этого нахожусь, поэтому даже не знаю, в каком он состоянии. Со связью у нас всё плохо, — рассказывал MSK1.RU Роман Кукса, ведущий тренер Федерации бокса ДНР.

В сентябре 2022 году он создал «АрБат», это армянский батальон, который воюет на территории Донецкой области. По словам самого Саркисяна, бойцы участвуют в спецоперации с самого ее начала.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Армен Саркисян владеет несколькими крупными бизнесами. С 2017 года создана компания ООО «АБ Групп», которая занимается инвестициями, за 2023 год по отчетам на ее балансе 28 млн рублей. Эта компания активно вкладывается в строительный бизнес, а также в фирмы, которые торгуют недвижимостью в Москве. Есть у него бизнес в ДНР и в Херсоне: в прошлом году Саркисян учредил компанию ООО «Развитие Территорий» в Херсонской области, также он создал благотворительный фонд «Руки Помощи Арбата».



В 2018 году «Спутник Армения» (входит в холдинг «Россия сегодня») писал, что Армена Саркисяна задержали во Франции по запросу украинских властей. Президента Федерации бокса ДНР подозревали в организации расстрелов на Майдане. О задержании Саркисяна сообщал тогда еще глава МВД Украины Арсен Аваков.

Источник: Interpol.int











Кроме того, MSK1.RU писал, что в феврале прошлого года у здания МИД на Плющихе случилась перестрелка. Причиной стало ДТП, участницей которого былаа дочь Армена Саркисяна.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункты «а», «е», «ж» части 2 статьи 105, пункты «е», «ж» части 2 статьи 105, части 4 статьи 222.1 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц; убийство общеопасным способом; незаконный оборот оружия).

По данным ТАСС, курьер или работник коммунальных служб мог пронести взрывное устройство в ЖК. По информации Mash, взрывное устройство в ЖК пронесла девушка.

По одной из версий, силовики разыскивают мужчину в возрасте от 35 до 45 лет, который причастен к взрыву.