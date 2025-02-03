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Происшествия Спецоперация на Украине Беспилотники ВСУ атаковали Россию. В пяти городах закрыли аэропорты

Беспилотники ВСУ атаковали Россию. В пяти городах закрыли аэропорты

В Астраханской области из-за дронов вспыхнул пожар

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Несколько аэропортов временно прекратили принимать и отправлять самолеты | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUНесколько аэропортов временно прекратили принимать и отправлять самолеты | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Несколько аэропортов временно прекратили принимать и отправлять самолеты

Источник:

В ночь на 3 февраля в России временно закрыли аэропорты Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах, — приводит ТАСС заявление Росавиации.

Также ночью временно закрывали аэропорт Волгограда. По данным V1.RU, на заводах города завыли сирены.

Видео, снятое жителем Астраханской области

Источник:

Об атаке БПЛА сообщил губернатор Астраханской области. Как объяснил Игорь Бабушкин, пострадавших при атаке нет.

— ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание, — отчитался Бабушкин в телеграм-канале.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Дроны БПЛА ВСУ Беспилотник
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