Беспилотники ВСУ атаковали Россию. В пяти городах закрыли аэропорты

В ночь на 3 февраля в России временно закрыли аэропорты Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах, — приводит ТАСС заявление Росавиации.
Также ночью временно закрывали аэропорт Волгограда. По данным V1.RU, на заводах города завыли сирены.
Об атаке БПЛА сообщил губернатор Астраханской области. Как объяснил Игорь Бабушкин, пострадавших при атаке нет.
— ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание, — отчитался Бабушкин в телеграм-канале.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
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