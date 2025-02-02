«Человек с большой буквы»: в Ярославле в ДТП погиб известный воркутинский танцор

В Ярославле 30 января 2025 года погиб молодой танцор из Воркуты. Трагедия случилась на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Попова. Очевидцы сообщали, что «Шевроле» стояла на аварийке, у нее меняли колесо. Рядом стояли три человека. В какой-то момент в сломанный автомобиль влетела «Тойота-Камри», людей разбросало по дороге.

— Никогда не думали, что в нашей группе появятся подобные посты… Но жизнь распорядилась по другому. Не стало нашего Любимого Дани. Не подобрать слов, чтобы выразить скорбь семье, родным и близким… Жизнь забрала у нас молодого, талантливого и доброго человека. Мы запомним тебя таким: веселым, жизнерадостным, готовым прийти на помощь, Человеком и Мужчиной с большой буквы. Скорбим. Светлого пути твоей душе, — написали о погибшем танцоре коллеги.