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Происшествия «Человек с большой буквы»: в Ярославле в ДТП погиб известный воркутинский танцор

«Человек с большой буквы»: в Ярославле в ДТП погиб известный воркутинский танцор

Об этом рассказали его коллеги

1 918
5 комментариев
О смерти танцора сообщили его коллеги | Источник: Дядьково, Сокол Ярославль&nbsp;— Районы 76 / Vk.com, Образцовый Ансамбль СБТ «Камелия» / Vk.comО смерти танцора сообщили его коллеги | Источник: Дядьково, Сокол Ярославль&nbsp;— Районы 76 / Vk.com, Образцовый Ансамбль СБТ «Камелия» / Vk.com

О смерти танцора сообщили его коллеги

Источник:

В Ярославле 30 января 2025 года погиб молодой танцор из Воркуты. Трагедия случилась на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Попова. Очевидцы сообщали, что «Шевроле» стояла на аварийке, у нее меняли колесо. Рядом стояли три человека. В какой-то момент в сломанный автомобиль влетела «Тойота-Камри», людей разбросало по дороге.

В ДТП погиб 21-летний Даниил, еще двое, 35-летний мужчина и 33-летняя женщина, пострадали.

Последствия ДТП сняли на видео очевидцы

Источник:

— Никогда не думали, что в нашей группе появятся подобные посты… Но жизнь распорядилась по другому. Не стало нашего Любимого Дани. Не подобрать слов, чтобы выразить скорбь семье, родным и близким… Жизнь забрала у нас молодого, талантливого и доброго человека. Мы запомним тебя таким: веселым, жизнерадостным, готовым прийти на помощь, Человеком и Мужчиной с большой буквы. Скорбим. Светлого пути твоей душе, — написали о погибшем танцоре коллеги.

Даниил занимался бальными танцами в вокутинском коллективе «Камелия». Его знали как активного участника творческой тусовки Воркуты.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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Комментарии
5
Гость
22 минуты
Все замяли дело ? Где водитель Камри ? Народ давайте все дружно писать Бастрыкину , что бы придать максимальной огласке , у нас только так правосудие работает , не оставайтесь в стороне , не мыслите что ваша хата с краю , с любым может случиться .
Гость
30 минут
Жалко когда гибнут молодые... соболезнования близким.
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