«Полеты были запрещены»: ярославский аэропорт возобновил работу после атаки БПЛА

Аэропорт в Туношне возобновил работу после отражения атаки БПЛА Источник: Елена Вахрушева / 76.RU











Ярославский аэропорт в Туношне возобновил работу после угрозы атаки БПЛА. Об этом порталу 76.RU сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства 31 января.

— В связи с атакой БПЛА на регион аэропорт Туношна в период с 02:35 до 06:13 31 января временно приостанавливал работу. В этот период все полеты были запрещены. Поскольку в данное время авиарейсы в ярославский аэропорт не выполняются, задержек вылетов и прибытий не было, — пояснили нашему порталу в министерстве.

Ранним утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отражении атаки беспилотников.

— На подлете к Ярославлю отражена атака пяти украинских БПЛА. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112, — говорится в сообщении главы региона.