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Происшествия «Полеты были запрещены»: ярославский аэропорт возобновил работу после атаки БПЛА

«Полеты были запрещены»: ярославский аэропорт возобновил работу после атаки БПЛА

Публикуем заявление министерства дорожного хозяйства и транспорта

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7 комментариев
Аэропорт в Туношне возобновил работу после отражения атаки БПЛА | Источник: Елена Вахрушева / 76.RUАэропорт в Туношне возобновил работу после отражения атаки БПЛА | Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

Аэропорт в Туношне возобновил работу после отражения атаки БПЛА

Источник:

Ярославский аэропорт в Туношне возобновил работу после угрозы атаки БПЛА. Об этом порталу 76.RU сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства 31 января.

— В связи с атакой БПЛА на регион аэропорт Туношна в период с 02:35 до 06:13 31 января временно приостанавливал работу. В этот период все полеты были запрещены. Поскольку в данное время авиарейсы в ярославский аэропорт не выполняются, задержек вылетов и прибытий не было, — пояснили нашему порталу в министерстве.

Ранним утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отражении атаки беспилотников.

— На подлете к Ярославлю отражена атака пяти украинских БПЛА. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112, — говорится в сообщении главы региона.

В это же время в регионе ограничивали проезд по трассе М-8.

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Комментарии
7
Гость
2 часа
Сколько рейсов задержали? 5? 10? На фото сарайчик, это зал ожидания такой?
Гость
52 минуты
Это так выглядит наш аеропорт? Лол
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