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Происшествия Под Ярославлем перекрыли трассу М-8 в сторону Москвы. Что случилось

Под Ярославлем перекрыли трассу М-8 в сторону Москвы. Что случилось

Об ограничениях сообщили автомобилисты

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2 комментария
Во время отражения атаки БПЛА в Ярославской области перекрывали трассу М-8 | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramВо время отражения атаки БПЛА в Ярославской области перекрывали трассу М-8 | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Во время отражения атаки БПЛА в Ярославской области перекрывали трассу М-8

Источник:

Ранним утром 31 января в Ярославской области частично перекрыли трассу М-8 «Холмогоры». На ограничения обратили внимание автомобилисты.

— Уважаемые жители города Ярославля, кто знает, почему все дорогу перекрыли на Москву!? — задается вопросом в чате 76.RU в Telegram Арген.

По сообщениями пользователей соцсетей, проезд был затруднен с 4 до 6 часов утра. Кадры работы сотрудников Госавтоинспекции опубликовали в паблике «Подслушано в Ярославле! (18+)».

— Вроде стихло. Но М-8 пока перекрыта. Имейте ввиду, когда поедете на работу, — предупредил автор поста.

По данным источника 76.RU в правоохранительных органах, трассу перекрывали на фоне угрозы беспилотников.

Напомним, губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отражении атаки пяти украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, над регионом было сбито четыре беспилотника.

— На подлете к Ярославлю отражена атака пяти украинских БПЛА. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия, — указано в посте главы региона.

Ранее мы также публиковали памятку от Министерства региональной безопасности о том, что делать при угрозе авиационной опасности.

ПО ТЕМЕ
БПЛА Угроза атаки БПЛА Беспилотник Перекрыл дорогу Трасса М-8
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Комментарии
2
Гость
47 минут
Теперь с каждым прилётом дороги перекрывать будут?
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