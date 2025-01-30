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Происшествия «Задел меня по левому борту»: в Ярославле водитель увел автобус от столкновения с автомобилем. Видео

«Задел меня по левому борту»: в Ярославле водитель увел автобус от столкновения с автомобилем. Видео

После ЧП Александр Богданов кинулся успокаивать ребенка в салоне

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1 комментарий

Водителю автобуса в Ярославле удалось избежать ДТП

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Водитель ярославского автобуса № 139а Александр Богданов спас пассажиров и себя от возможной трагедии. ЧП произошло утром 15 декабря 2024 года. Но известно о нем стало только сейчас.

Пригородный автобус следовал по своему привычному маршруту — от станции Заволжье к ярославскому автовокзалу. Через полкилометра пути он повернул на дорогу к городу. В этот момент водитель увидел, что прямо на него летит легковой автомобиль. Казалось, что шофер легковушки потерял управление. Реагировать нужно было мгновенно.

— Я сразу свернул максимально к обочине, чтобы уйти от лобового столкновения, — рассказал Александр. — Но он всё-таки задел меня по левому борту. Я удержал автобус и остановился. Успел увидеть в боковое зеркало, что легковушка влетела в лоб едущему позади автомобилю, который почти улетел в кювет от удара. Потом я убедился, что из моих пассажиров никто не пострадал. В салоне было человек 10, и надо было успокоить ребенка, который испугался. После выбежал из автобуса — посмотреть, не нужна ли кому-то помощь. К счастью, серьезно никто не пострадал.

Видео с места происшествия

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После этого случая в адрес перевозчика — «Национальной транспортной ассоциации» — пришло письмо с благодарностью от пассажиров. В нем говорилось: «Водитель автобуса 139а сумел избежать серьезной аварии нашего автобуса благодаря профессиональным навыкам и быстрой реакции. В салоне были дети. Мы, пассажиры этого автобуса, выражаем благодарность водителю автобуса».

Пассажиры поблагодарили Александра за профессионализм

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Перевозчик выложил в соцсети пост о водителе-герое. И публично поблагодарил Александра Богданова за высокий профессионализм и грамотные действия в экстремальной ситуации, а также за заботу о пассажирах и неравнодушное отношение к своей работе.

«Национальная транспортная ассоциация» зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Существует с 2019 года. При этом на сайте компании указано, что она работает уже 30 лет и является крупнейшим автобусным перевозчиком в России. Она предоставляет услуги в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Волгограде, Сочи и других городах. В ассоциацию входят не только операторы перевозок, но и заводы по производству транспорта, логистические операторы, дилеры запасных частей и др. До конца 2021 года владельцами ассоциации значились Леонид Бондаренко, Андрей Марков, Юлия Соколова. Сейчас данные о владельцах ассоциации скрыты.

В Ярославле ассоциацию представляет перевозчик «Первая пассажирская компания» (она же «ПитерАвто»), который пришел в область в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым. А в ходе транспортной реформы 2023 года выиграл право обслуживать около 40 автобусных маршрутов в Ярославле и Ярославском районе. В ноябре 2024 года компанию назвали одной из самых проблемных в Ярославле. На нее поступало много жалоб из-за несоблюдения расписания. Власти даже грозились частично расторгнуть с ней контракт. По данным сервиса «Контур.Фокус», владельцем «ПитерАвто» является тот же Леонид Бондаренко, который был обозначен как учредитель «Национальной транспортной ассоциации». Бондаренко также имеет доли в нескольких транспортных компаниях и автобусных парках в разных городах России.

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Комментарии
1
Гость
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