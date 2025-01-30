«Бешенства нет»: под Ярославлем нашли кота-беглеца погибшей известной активистки

В Ярославле нашли кота-беглеца погибшей зоозащитнцы Источник: Алла Волкова











Под Ярославлем нашли кота-беглеца погибшей активистки-зоозащитницы, 70-летней Ольги Коротковой.

Напомним, что тело ярославны обнаружили волонтеры в ее квартире в поселке Щедрино Ярославского района 22 января. Ольга жила одна. У нее были проблемы с ногами, поэтому из квартиры она не выходила. Продукты регулярно приносили знакомые.

Тело зоозащитницы Ольги Коротковой нашли у нее в квартире 22 января Источник: Ольга Короткова / Vk.com











Несмотря на свое состояние здоровья, зоозащитница приютила у себя бездомных кошек. По словам знакомых, их было около семи. Большинство из них также нашли мертвыми рядом с хозяйкой.

— Стоит отметить, что часть кошек была обнаружена мертвыми в различном состоянии, включая случаи, когда тела были обглоданы до костей. Важно подчеркнуть, что у кошек был корм, что вызывает дополнительные вопросы о причинах их гибели. — написали в паблике «Подслушано Щедрино l Нагорный l Лучинское». — Один из котов проявлял крайне агрессивное и подозрительное поведение: когда волонтеры пытались забрать его, он укусил одну из девушек за палец, и в итоге палец у нее онемел и сильно раздулся.

Как ранее сообщали волонтеры, выживший кот убежал. Но как оказалось, это не так. Он просто спрятался в квартире. Днем 26 января кота заметили прохожие на балконе.