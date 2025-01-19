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Предварительная причина пожара
В пожаре погибла семья с детьми
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Происшествия Известна одна из версий причины пожара в Ярославле, в котором погибла семья с двумя детьми

Известна одна из версий причины пожара в Ярославле, в котором погибла семья с двумя детьми

Из-за чего случилось возгорание в жилом доме

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3 комментария

В пожаре погибла семья с двумя детьми

Источник:

Названа одна из предварительных причин пожара в жилом доме Ярославля, где погибла семья с двумя детьми трех лет. ЧП произошло вечером 19 января в девятиэтажке на Калинина, 35.

— Среди одной из причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем, — сообщили источник 76.RU.

После пожара следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Кадры с места ЧП

Источник:

По данным спасателей, когда они приехали к месту происшествия, в квартире, охваченной огнем, нашли тела двух взрослых. Двоих детей, трехлетних мальчика и девочку, эвакуировали из дома, но спасти их не удалось.

— На месте работают 18 специалистов, 6 единиц техники, а также испытательная пожарная лаборатория, — уточнили в пресс-службе МЧС.

Также прокуратура сообщила, что начала проверку после пожара в многоквартирном доме на Калинина, 35.

Мы завели онлайн-трансляцию, где оперативно выкладываем всю актуальную информацию о пожаре.

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Пожар Смерть Семья Жилой дом Многоквартирный дом
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Комментарии
3
rodynamoya
52 минуты
ну известна! и чего дальше---что сделаете, поставите анти пожарные системы, переселите тех кто с детьми---ни чего не будите делать, вот она ваша забота !!
Гость
1 час
Что и спасатели, которые спасти не могут
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