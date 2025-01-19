Известна одна из версий причины пожара в Ярославле, в котором погибла семья с двумя детьми

В пожаре погибла семья с двумя детьми Источник: прокуратура по Ярославской области / Telegram, МЧС России по Ярославской области / Telegram











Названа одна из предварительных причин пожара в жилом доме Ярославля, где погибла семья с двумя детьми трех лет. ЧП произошло вечером 19 января в девятиэтажке на Калинина, 35.

— Среди одной из причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем, — сообщили источник 76.RU.

После пожара следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Кадры с места ЧП Источник: Свободный Ярославль / Telegram

По данным спасателей, когда они приехали к месту происшествия, в квартире, охваченной огнем, нашли тела двух взрослых. Двоих детей, трехлетних мальчика и девочку, эвакуировали из дома, но спасти их не удалось.

— На месте работают 18 специалистов, 6 единиц техники, а также испытательная пожарная лаборатория, — уточнили в пресс-службе МЧС.

Также прокуратура сообщила, что начала проверку после пожара в многоквартирном доме на Калинина, 35.