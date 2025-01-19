Четверо человек погибли: в Ярославле вспыхнул пожар в многоэтажке. Видео

Пожар в жилом доме в Ярославле Источник: Свободный Ярославль / Telegram











Вечером 19 января в многоквартирном доме в Дзержинском районе Ярославля вспыхнул пожар. К девятиэтажке на Калинина, 35 съехались машины пожарных и скорой помощи.

Очевидцы записали кадры с места происшествия. Судя по видео, люди столпились у подъезда.

Кадры со двора дома, где случился пожар Источник: Свободный Ярославль / Telegram

Как сообщили 76.RU в пресс-службе МЧС, возгорание случилось в одной из квартир на первом этаже.

— При тушении спасателями МЧС России обнаружены тела двух взрослых. Трехлетних мальчика и девочку вынесли из помещения. К сожалению, спасти их не удалось. На месте работают 18 специалистов, шесть единиц техники, а также испытательная пожарная лаборатория, — сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

После пожара в многоквартирном доме прокуратура Фрунзенского района Ярославля начала проверку.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.