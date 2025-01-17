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Происшествия Автобус с российскими туристами попал в аварию на Шри-Ланке: водитель уснул за рулем, более 10 человек пострадали — кадры

Автобус с российскими туристами попал в аварию на Шри-Ланке: водитель уснул за рулем, более 10 человек пострадали — кадры

Пострадавших доставили в больницу с разными травмами

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1 комментарий

Часть салона туристического автобуса полностью смята

Источник:

Российские туристы попали в больницу после аварии на скоростном шоссе в направлении города Тангалле на Шри-Ланке. Грузовик столкнулся с туристическим автобусом, в котором ехали 30 граждан России.

— Транспорт влетел в зад грузовика, полностью смяв переднюю часть салона. Внутри автобуса раскручены сиденья, а некоторые и вовсе вырваны, — передает Ada Derana.

19 человек пострадали, а причиной аварии, по словам очевидцев, стало то, что водитель автобуса уснул за рулем. Сообщается, что он скончался на месте.

Авария произошла на 138-м километре трассы между Белиатте и Апареккой на дороге, ведущей в Тангалле

Источник:

Россиян доставили в ближайшую больницу с разными травмами — подробностей об их состоянии пока нет.

Это уже второе ДТП с туристами из России за этот месяц. В начале января российские туристы попали в аварию на автобусе в Таиланде. Водитель потерял управление и влетел в бетонное ограждение. Автобус ехал на большой скорости, несмотря на то, что подъезжал к пункту пропуска.

В аварии пострадали 32 россиянина, сообщает газета Matichon. Всего в транспорте находилось 42 пассажира. Пострадавшие были доставлены в местные больницы.

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ДТП Авария Шри-Ланка Туризм Путешествие
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Комментарии
1
Гость
19 минут
Не везет нашим гражданам нигде, прям рок какой-то преследует...
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