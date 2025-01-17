Автобус с российскими туристами попал в аварию на Шри-Ланке: водитель уснул за рулем, более 10 человек пострадали — кадры

Российские туристы попали в больницу после аварии на скоростном шоссе в направлении города Тангалле на Шри-Ланке. Грузовик столкнулся с туристическим автобусом, в котором ехали 30 граждан России.
— Транспорт влетел в зад грузовика, полностью смяв переднюю часть салона. Внутри автобуса раскручены сиденья, а некоторые и вовсе вырваны, — передает Ada Derana.
19 человек пострадали, а причиной аварии, по словам очевидцев, стало то, что водитель автобуса уснул за рулем. Сообщается, что он скончался на месте.
Россиян доставили в ближайшую больницу с разными травмами — подробностей об их состоянии пока нет.
Это уже второе ДТП с туристами из России за этот месяц. В начале января российские туристы попали в аварию на автобусе в Таиланде. Водитель потерял управление и влетел в бетонное ограждение. Автобус ехал на большой скорости, несмотря на то, что подъезжал к пункту пропуска.
В аварии пострадали 32 россиянина, сообщает газета Matichon. Всего в транспорте находилось 42 пассажира. Пострадавшие были доставлены в местные больницы.