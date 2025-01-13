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Происшествия Изменение климата или поджог? Из-за чего Лос-Анджелес охватил пожар, почти уничтоживший Голливуд — версии

Изменение климата или поджог? Из-за чего Лос-Анджелес охватил пожар, почти уничтоживший Голливуд — версии

Без жилья остались мировые звезды

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Американский предприниматель Илон Маск усомнился, что причина лесных пожаров в Лос-Анджелесе вызвана изменением климата

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В Южной Калифорнии 7 января начались сильнейшие лесные пожары. Изначально все указывало на неудачное стечение обстоятельств: сильный ветер, отсутствие дождей — и вот, от жилья знаменитостей в Лос-Анджелесе не осталось и следа. Однако сейчас начали появляться и другие версии. Из-за чего Голливуд сгорел дотла — разбираемся в материале.

Зима в Калифорнии имеет свои особенности по сравнению с зимой в России. В декабре в Лос-Анджелесе средняя температура составляет +14,2 градуса, а в январе — +14,4 градуса. В этом году показатели были близки к норме или даже ниже ее, но осадков было мало: последний месяц с дождями был в апреле 2024 года, а лето было сухим. В октябре вместо 12 мм осадков, было 0 мм, в ноябре — 0,3 мм (при норме в 57 мм). В итоге несмотря на прохладную погоду, почва была сухой, что привело к высыханию растений, которые затем стали причиной пожаров.

Штат Калифорния находится у побережья Тихого океана, и ветер может приносить сюда влажный воздух с океана или сухой воздух из пустыни, которая располагается всего в 100 километрах от Лос-Анджелеса. В этот зимний период преобладало направление ветра из пустыни. На спутниковом снимке NASA от 9 января 2025 года можно увидеть, как шлейф дыма от лесных пожаров распространяется на несколько десятков километров в сторону океана.

Пожар в Палисейдсе, вид со стороны Лос-Анджелеса

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В этот период ветер имел не просто неблагоприятное направление, но еще оказался весьма сильным. Совокупность этих факторов привела к быстрому распространению огня. Пожары унесли жизни по меньшей мере уже 24 человек. Сгорели более 12 тысяч строений, без электричества и воды сидят сотни тысяч жителей Калифорнии.

Американский предприниматель Илон Маск усомнился, что причина лесных пожаров в Лос-Анджелесе вызвана изменением климата. Он считает, что в этой ситуации преобладает человеческий фактор и халатность.

— Если бы объяснение изменения климата было верным, в Техасе, где лесная площадь вдвое больше, чем в Калифорнии, было бы примерно вдвое больше лесных пожаров, уничтожающих дома, — написал свое мнение в X бизнесмен.

Маск согласен с тем, что климат меняется, но это происходит постепенно. А в Лос-Анджелесе ко всему прочему есть проблемы с отсутствием противопожарных полос, трудности с обеспечением достаточного водоснабжения и невозможностью служб расчистить заросли кустарника. Поэтому причина пожаров, по мнению бизнесмена, кроется в некомпетентных властях на уровне штата, округа и города.

Во время пожара в январе оказалось, что имеющиеся запасы воды недостаточны и быстро истощались. Пожарные гидранты оказывались пустыми, а тушение с воздуха в условиях сильных ветров было невозможным.

Недвижимость знаменитостей превратилась в выжженную землю

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Бытуют и другие мнения по этому поводу. Например, Bloomberg пишет, что к возгоранию и страшным последствиям мог привести оборванный провод линии электропередачи местной коммунальной компании. Но там пока не смогли наверняка сказать, когда это произошло: до или после начала пожаров, поэтому намерены продолжить расследование инцидента.

Собственное расследование по этому поводу провела и газета The Washington Post. Аналитики считают, что пожары могли начаться из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь. Издание изучило фотографии, видео, радио и интервью с очевидцами. Оказалось, что огонь начался рядом с местом, где за неделю до больших пожаров уже возникло возгорание. Пожарные долго боролись с огнём с помощью вертолётов.

Такого же мнения придерживается и специалист по пожарам в Калифорнийском университете в Беркли Майкл Голлнер.

— Мы знаем, что пожары разгораются снова и переходят из тлеющего состояния в пылающее. Определенно возможно, что что-то из того предыдущего пожара в течение недели снова разгорелось, — заявил профессор после просмотра материалов.

Калифорнийский пожар уже признали самым крупным за всю историю США

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Проблема лесных пожаров остается крайне сложной для решения. Фактически, если пожар не потушен в первые часы после начала, то можно лишь ограничить его распространение (например, вырубкой просек вокруг пожара и с помощью других мер).

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По прогнозам экспертов американской компании AccuWeather, ущерб от вспыхнувших пожаров в Калифорнии 7 января 2025 года, оценивается в 52-57 миллиардов долларов, что делает их одними из самых разрушительных в истории штата.

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Пожар Лос-Анджелес Калифорния Огонь Климат Природа
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с++
25 минут
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Гость
33 минуты
Вы смысле, что с этим делать? Русских никто не просил ничего с этим делать, расслабьтесь. У вас тут комиссию, что делать с разливом мазута, создавали месяц. Погибли несколько десятков дельфинов и более полутора сотен птиц, и это только то, что известно и можно хоть как-то посчитать. Лучшее, что можете сделать вы - самоизолироваться.
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