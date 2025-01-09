В Ярославле прекратили поиски 12-летнего школьника, пропавшего сутки назад

Школьник пропал 8 января Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com, Александра Мамонтова / 76.RU











Вечером 9 января в Ярославле прекратили поиски 12-летнего школьника. Волонтеры отряда «ЯрСпас» сообщили, что с мальчиком всё в порядке.

— Найден, жив! — говорится в официальной группе отряда «ЯрСпас» во «ВКонтакте».

Мальчика искали с самого утра. Он ушел из дома в Заволжском районе Ярославля вечером 8 января, около пяти часов. Тревогу забили утром 9 января. В социальных сетях распространяли ориентировку с фотографией подростка, а неравнодушных просили помочь в поисках. Весь день новостей о судьбе школьника не было, но к вечеру ситуация прояснилась.

По данным собеседника 76.RU, знакомого с ситуацией, школьника нашли сотрудники полиции.