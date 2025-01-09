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Происшествия подробности В Ярославле прекратили поиски 12-летнего школьника, пропавшего сутки назад

В Ярославле прекратили поиски 12-летнего школьника, пропавшего сутки назад

К делу подключались добровольцы

724
2 комментария

Школьник пропал 8 января

Источник:

Вечером 9 января в Ярославле прекратили поиски 12-летнего школьника. Волонтеры отряда «ЯрСпас» сообщили, что с мальчиком всё в порядке.

— Найден, жив! — говорится в официальной группе отряда «ЯрСпас» во «ВКонтакте».

Мальчика искали с самого утра. Он ушел из дома в Заволжском районе Ярославля вечером 8 января, около пяти часов. Тревогу забили утром 9 января. В социальных сетях распространяли ориентировку с фотографией подростка, а неравнодушных просили помочь в поисках. Весь день новостей о судьбе школьника не было, но к вечеру ситуация прояснилась.

По данным собеседника 76.RU, знакомого с ситуацией, школьника нашли сотрудники полиции.

Ранее в Ярославле объявляли поиски мамы с трехлетним мальчиком. Они пропали 3 января в Тутаеве. Их нашли живыми 5 января. Позже в «ЯрСпасе» рассказали, что мать с сыном прогуливались во дворе одного из домов, когда волонтеры нашли их. Женщина удивилась, узнав, что ее искали больше суток.

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Пропажа ребенка ЯрСпас Прекратили поиски
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Комментарии
2
Гость
31 минута
Снова ЯрСпас "нашёл" того, кто не терялся! Молодцы - пропиарились, теперь можно новые гранты клянчить и осваивать.
Гость
32 минуты
Ну и хорошо!
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