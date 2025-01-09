В Ярославле прекратили поиски 12-летнего школьника, пропавшего сутки назад

Вечером 9 января в Ярославле прекратили поиски 12-летнего школьника. Волонтеры отряда «ЯрСпас» сообщили, что с мальчиком всё в порядке.
— Найден, жив! — говорится в официальной группе отряда «ЯрСпас» во «ВКонтакте».
Мальчика искали с самого утра. Он ушел из дома в Заволжском районе Ярославля вечером 8 января, около пяти часов. Тревогу забили утром 9 января. В социальных сетях распространяли ориентировку с фотографией подростка, а неравнодушных просили помочь в поисках. Весь день новостей о судьбе школьника не было, но к вечеру ситуация прояснилась.
По данным собеседника 76.RU, знакомого с ситуацией, школьника нашли сотрудники полиции.
Ранее в Ярославле объявляли поиски мамы с трехлетним мальчиком. Они пропали 3 января в Тутаеве. Их нашли живыми 5 января. Позже в «ЯрСпасе» рассказали, что мать с сыном прогуливались во дворе одного из домов, когда волонтеры нашли их. Женщина удивилась, узнав, что ее искали больше суток.