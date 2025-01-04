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Происшествия Нет уже сутки: в Ярославской области пропали мать с трехлетним сыном

Нет уже сутки: в Ярославской области пропали мать с трехлетним сыном

Поисками женщины с ребенком занимаются полиция и добровольцы

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3 комментария

В Ярославской области пропали мать с маленьким сыном

Источник:

В Ярославской области пропала 44-летняя Елена Стоянова и ее трехлетний сын Илья Стоянов. Об этом сообщили в добровольческом отряде «ЯрСпас», который сейчас занимается поисками женщины и мальчика.

— 3 января они ушли из дома в Тутаеве. С тех пор их местонахождение не установлено, — рассказали в «ЯрСпасе».

О пропаже заявили родственники матери и ребенка.

Приметы пропавших:

  • женщине на вид 35-40 лет, рост — 170 см, худощавая, длинные темно-каштановые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в черную куртку, белые спортивные штаны, серые ботинки;

  • у мальчика светло-русые волосы, карие глаза. Он среднего телосложения. Был одет в темно-зеленую куртку с зелеными полосками, синюю шапку, синие спортивные штаны, синие с цветными вставками зимние ботинки.

Всех, кто располагает информацией о матери и сыне, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 и 112 или на горячую линию «ЯрСпаса»: 8 (910) 964-08-38.

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Гость
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Даст Бог найдутся живыми и здоровыми.
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