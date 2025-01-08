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Дома в центре Ярославля остались без света

Первые подробности массовых отключений

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В центре Ярославля нет света

Источник:

Вечером 8 января в центре Ярославля резко пропало электричество. Обесточенными оказались 15 улиц. Об отключении сообщила Любовь Сергеева, заместитель главы по вопросам содержания территорий администрации Кировского и Ленинского районов:

— Внимание, отключение электроэнергии по адресам: ул. Андропова, 25/9, 27/19; ул. Кирова, 10, 12б; ул. Максимова, 12; ул. Некрасова, 7к.2, 7к.3, 7/2, 9; ул. Первомайская, 15, 15А, 17/6, 19, 21; пер. Первомайский, 3, 3в; ул. Пушкина, 2к.2, 4, 10, 10а, 12; ул. Республиканская, 35к.2, 39/20, 45, 47, 47к.2, 49а, 51к.3, 53/14; ул. Свердлова, 3к.2, 4, 5а/17, 7/18, 11, 13/41; ул. Собинова, 6, 9, 12, 18к.2, 19, 27, 27к.2, 27а, 27б, 28, 32а; ул. Трефолева, 16, 18/2, 20б, 21б, 23а, 24, 24а; ул. Ушинского, 6А, 8, 8а, 12, 12а, 16а, 16б, 20/2, 22/1, 24, 24б, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Менжинского, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16/15; пр-т Октября, 60, 70а, 72, 72а/2; ст. Приволжье, 3, 4, 5.

Как сообщили 76.RU в пресс-службе «Ярэнерго», света в Кировском и Ленинском районах не было около часа. В 18:50 подача электроэнергии была возобновлена.

— В восстановительных работах были задействованы две бригады РЭС «Яргорэлектросеть»,  — уточнили в «Ярэнерго».

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