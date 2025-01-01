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Происшествия Фейерверки взорвались прямо в машине, а по Курской области прилетели ракеты: что произошло в России на Новый год

Фейерверки взорвались прямо в машине, а по Курской области прилетели ракеты: что произошло в России на Новый год

Салюты, пожары, ЧП и атаки ВСУ в новогоднюю ночь

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1 комментарий

В эту новогоднюю ночь салюты пускали прямо в авто

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Новогодняя ночь традиционно полна веселья и праздника, но в этом году ее запомнили не только яркими фейерверками, но и рядом неожиданных происшествий по всей России. Как россияне встретили 2025 год, читайте в материале.

Набитая фейерверками машина попала в ДТП в Красногорске

В новогоднюю ночь в подмосковном Красногорске случилось ДТП с фейерверками. В результате аварии загорелся один из автомобилей, набитый пиротехникой, а фейерверки стали взрываться прямо в машине.

— Данная машина выехала на встречную. Водитель, я так понимаю, был в нетрезвом состоянии. Владельцы пострадавшей машины сказали, что после столкновения машина загорелась, — сообщил «Известиям» исполняющий обязанности дознавателя лейтенант Юсупов.

Водитель загоревшегося авто скрылся с места происшествия, его сейчас ищут. Из-за инцидента движение в сторону Подмосковья было перекрыто.

В Бурятии девочка получила ожог при использовании пиротехники

Распространенная проблема в новогоднюю ночь — это бенгальские огни, фейерверки, салюты и петарды. 12-летняя девочка получила термический ожог при использовании пиротехники. Это случилось в Улан-Удэ.

 — После оказания медицинской помощи ребенок отпущен домой. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — передают сотрудники прокуратуры Бурятии на своем официальном сайте.

По факту инцидента организована проверка.

В барнаульской пятиэтажке из-за пожара погибли мужчина и женщина

В Барнауле в доме на улице Северо-Западной уже не обошлось без жертв во время пожара. По информации МЧС, возгорание произошло в квартире на третьем этаже. По предварительным данным, причиной инцидента стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов — в пылесосе произошло короткое замыкание.

В квартире горел пол. Спасатели ликвидировали возгорание. Однако в результате ЧП погибло два человека — мужчина и женщина. Они отравились продуктами горения.

Часть Дворцовой площади оцепили в Петербурге из-за бесхозного пакета

Подозрительный пакет пытался испортить праздник во время новогодних гуляний на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Территорию быстро оцепили, силовики провели проверку черного пакета и выбросили его. Оцепление быстро сняли, а петербуржцы продолжили наслаждаться праздником.

Питерские силовики в новогоднюю ночь устроили рейд по мигрантам в центре города

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга были заняты не только досмотром бесхозных предметов, но и провели целый рейд по мигрантам. У иностранцев проверяли документы. Те, у кого были с этим проблемы, встретили праздник в отделах полиции.

Также пристальное внимание было и к дорогам Северной столицы. Сотрудники ГАИ останавливали автомобили, проверяли документы. Машины также проверяли на наличие запрещенного: оружия и наркотиков, передает «Фонтанка».

Ситуация с беспилотниками

В первые минуты Нового года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. В результате атаки был поврежден газораспределительный шкаф вблизи населенного пункта Гирьи, из-за чего подача газа была перекрыта, но газоснабжение домов это не нарушило. Информации о пострадавших не поступало, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Не повезло и Белгородской области. Там ВСУ обстреляли Шебекинский, Валуйский и Грайворонский муниципальный округ, а также Краснояружский, Белгородский и Волоконовский районы.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в нескольких многоквартирных домах было повреждено остекление. Аварийное отключение электроэнергии произошло в селах Зиборовка и Муром. Специалисты сейчас занимаются восстановлением.

В результате атаки беспилотников ранен один мирный житель. Его отпустили домой на амбулаторное лечение после оказания необходимой медицинской помощи.

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Новый год ДТП Пиротехника Фейерверк Пожар МЧС ВСУ Беспилотник Мигранты
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Комментарии
1
Гость
37 минут
Таврический сказал что следующие двадцать лет будут ещё более тяжёлыми и худшими для нас по плану а глава РПЦ Кирил сказал что мы должны молиться о здоровье Таврического и чтобы он нас не оставил вот так.....
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