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Происшествия Из-за взрыва в ТЦ Владикавказа погибла женщина, здание может рухнуть — что известно о происшествии к этому часу

Из-за взрыва в ТЦ Владикавказа погибла женщина, здание может рухнуть — что известно о происшествии к этому часу

Пожарные еще ищут людей в здании

576
1 комментарий

Части крыши вот-вот рухнут

Источник:

Стало известно о первых жертвах в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе, где прогремел мощный взрыв. В здании выбило стекла, начался пожар. С верхних этажей поднимаются клубы дыма.

— Погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики, — сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По данным Telegram-каналов, погибшей оказалась уборщица.

На момент взрыва ТЦ еще не открылся, поэтому людей внутри не было, а все пострадавшие — сотрудники. Их число пока уточняется. СМИ пишут, что пострадали девять человек.

Пожарные пытаются потушить здание

Источник:

Территорию торгового центра оцепили. На месте работает следственная группа. Также пытаются локализовать пожар. Пока в здании сильное задымление. Спасатели ищут очаги возгорания и людей, которые могут находиться внутри. Их работу осложняет угроза обрушения здания.

Причиной ЧП называют взрыв бытового газа на четвертом этаже здания.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия в торговом центре «Алания Молл».

— После завершения работы экстренных служб следователи и криминалисты незамедлительно приступят к осмотру места происшествия, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших, — передали в СУ СК России по РСО-Алания.

После начала появляться информация о втором взрыве, но в районе телевышки. Глава региона всё опроверг. Он просил не распространять фейки и сохранять спокойствие.

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Взрыв Пожар ТЦ Погибшие Причины
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Комментарии
1
Гость
3 часа
Построим новое ещё больше и лучше! нам для братьев ничего не жалко
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