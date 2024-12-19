НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

пасмурно, без осадков

ощущается как -18

0 м/c,

 748мм 78%
Подробнее
0 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Объединили школы и детсады
Саша Петров станет папой
Суд из-за проблем в новостройке
Дебош в электробуссе
Конкурс на новогоднее украшение
Как снизить риск инсульта
Какие дачи скупают
Закрыли кафе «Дом актера»
Интервью со 115-летней
Что дарить на Новый год
Происшествия Известная российская модель и телеведущая погибла под колесами авто в Париже

Известная российская модель и телеведущая погибла под колесами авто в Париже

Светлане Савицкой было 34 года

56
Написать комментарий

Светлана была ведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV

Источник:

В Париже погибла российская модель и телеведущая Светлана Савицкая. Как сообщают наши коллеги из «Стархит», девушка скончалась под колесами автомобиля. Ей было 34 года.

— Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света. Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима, 40 дней, — рассказала подруга погибшей.

На личной страничке Савицкой в соцсетях появилась запись о прощании. Модель похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 23 декабря.

Источник:

Светлана строила успешную карьеру за границей. Она украшала обложки таких модных журналов, как L’Officiel и Bazaar, а также снималась для Glamour. Савицкая была и ведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. Блондинка выпускала свои песни, в сентябре вышел ее последний трек «Супермен».

ПО ТЕМЕ
Модель Париж Погибла в ДТП Авария
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление