Известная российская модель и телеведущая погибла под колесами авто в Париже

В Париже погибла российская модель и телеведущая Светлана Савицкая. Как сообщают наши коллеги из «Стархит», девушка скончалась под колесами автомобиля. Ей было 34 года.
— Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света. Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима, 40 дней, — рассказала подруга погибшей.
На личной страничке Савицкой в соцсетях появилась запись о прощании. Модель похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 23 декабря.
Светлана строила успешную карьеру за границей. Она украшала обложки таких модных журналов, как L’Officiel и Bazaar, а также снималась для Glamour. Савицкая была и ведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. Блондинка выпускала свои песни, в сентябре вышел ее последний трек «Супермен».