Известная российская модель и телеведущая погибла под колесами авто в Париже

Светлана была ведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV Источник: ssavvvaa / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)











В Париже погибла российская модель и телеведущая Светлана Савицкая. Как сообщают наши коллеги из «Стархит», девушка скончалась под колесами автомобиля. Ей было 34 года.

— Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света. Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима, 40 дней, — рассказала подруга погибшей.

На личной страничке Савицкой в соцсетях появилась запись о прощании. Модель похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 23 декабря.

Источник: ssavvvaa / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)