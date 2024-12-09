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Происшествия «Не справилась с управлением»: в Ярославской области в ДТП пострадали трое детей. Видео

«Не справилась с управлением»: в Ярославской области в ДТП пострадали трое детей. Видео

Разбитую машину из кювета доставали с помощью спецтехники

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10 комментариев

Авария в Ярославской области случилась рано утром

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Ранним утром 9 декабря в Ярославской области произошло ДТП. Около 06:45 на дороге Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск-Череповец в Пошехонском районе «Киа-Соренто», за рулем которой была 34-летняя женщина, вылетела с проезжей части в кювет.

—  По предварительной информации, не справилась с управлением, произвела съезд в левый кювет по ходу движения автомобиля с последующим опрокидыванием, — уточнили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Кроссоверу досталось не слабо. На опубликованных правоохранителями фото видно, что боковая часть авто покрыта снегом — видимо, автомобиль боком проскользил по пригорку. От одной из фар ничего не осталось — вместо нее под капотом машины забиты ветки и трава. Часть переднего колеса выскочила из резины.

Автомобиль доставали из кювета с помощью подъемного крана

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Помимо женщины за рулем, в салоне авто в момент аварии были трое детей: шести, девяти и 12 лет. Они получили травмы. Вместе с пострадавшей женщиной-водителем их отвезли в больницу.

В Госавтоинспекции рассказали подробности случившегося

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Комментарии
10
Инженер1
1 час
Легко отделалась. На уши не встала.
Гость
51 минута
Зачем так гнать в гололед? Большинство аварий это превышение скорости.
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