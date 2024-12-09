«Не справилась с управлением»: в Ярославской области в ДТП пострадали трое детей. Видео

Авария в Ярославской области случилась рано утром Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.me











Ранним утром 9 декабря в Ярославской области произошло ДТП. Около 06:45 на дороге Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск-Череповец в Пошехонском районе «Киа-Соренто», за рулем которой была 34-летняя женщина, вылетела с проезжей части в кювет.

— По предварительной информации, не справилась с управлением, произвела съезд в левый кювет по ходу движения автомобиля с последующим опрокидыванием, — уточнили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Кроссоверу досталось не слабо. На опубликованных правоохранителями фото видно, что боковая часть авто покрыта снегом — видимо, автомобиль боком проскользил по пригорку. От одной из фар ничего не осталось — вместо нее под капотом машины забиты ветки и трава. Часть переднего колеса выскочила из резины.

Автомобиль доставали из кювета с помощью подъемного крана Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.me











Помимо женщины за рулем, в салоне авто в момент аварии были трое детей: шести, девяти и 12 лет. Они получили травмы. Вместе с пострадавшей женщиной-водителем их отвезли в больницу.