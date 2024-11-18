«Мы не закрыты»: в банном комплексе в Ярославле впервые прокомментировали пожар

В банном комплексе сделали заявление после пожара Источник: Банный Комплекс Утиная Заводь / Vk.com, ГУ МЧС России по Ярославской области











Основательница банного комплекса «Утиная заводь» в Ярославле Диана впервые сделала заявление после пожара в сауне. Напомним, утром 16 ноября в Заволжском районе загорелась парная. Пожар тушили 30 спасателей, огонь уничтожил мебель и натяжные потолки.

— Наша баня работает, мы не закрыты, у нас сгорел только второй этаж, а внизу всё работает. Мы не знаем ничего по поводу ущерба, ждем результаты экспертизы. Туда никто не поднимается, не заходит, пока результатов не будет, — рассказала в беседе с 76.RU управляющая 18 ноября.

Напомним, огонь появился в парной около четырех часов утра. При пожаре никто не пострадал.

— На втором этаже размещалась финская сауна, вот она и сгорела. Пострадавших при пожаре не было, — пояснила Диана. — На первом этаже у нас русская баня, есть небольшой зал и финская сауна.