НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 739мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
Напали на экс-тренера
Кто строит новую Россию
Отсудили деньги у экс-депутата
Когда выпадет снег
Замуровали окна в панельках
Сколько стоит икра
Древнее кладбище в Ярославле
Что хранится в заброшке
Незаконный забор у ЖК
Происшествия «Мы не закрыты»: в банном комплексе в Ярославле впервые прокомментировали пожар

«Мы не закрыты»: в банном комплексе в Ярославле впервые прокомментировали пожар

Огонь охватил сауну накануне

214
Написать комментарий

В банном комплексе сделали заявление после пожара

Основательница банного комплекса «Утиная заводь» в Ярославле Диана впервые сделала заявление после пожара в сауне. Напомним, утром 16 ноября в Заволжском районе загорелась парная. Пожар тушили 30 спасателей, огонь уничтожил мебель и натяжные потолки.

— Наша баня работает, мы не закрыты, у нас сгорел только второй этаж, а внизу всё работает. Мы не знаем ничего по поводу ущерба, ждем результаты экспертизы. Туда никто не поднимается, не заходит, пока результатов не будет, — рассказала в беседе с 76.RU управляющая 18 ноября.

Напомним, огонь появился в парной около четырех часов утра. При пожаре никто не пострадал.

— На втором этаже размещалась финская сауна, вот она и сгорела. Пострадавших при пожаре не было, — пояснила Диана. — На первом этаже у нас русская баня, есть небольшой зал и финская сауна.

Как ранее уточняли в МЧС, очаг зафиксировали в помещении сауны, обгорели помещения на площади в 100 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

ПО ТЕМЕ
Пожар Банный комплекс Сауна МЧС ЧП
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление