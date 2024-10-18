«Стояли на улице два часа»: в Ярославле приостановили работу областной больницы. Что случилось

Работу областной больницы приостановили из-за сообщения о минировании Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле днем 18 октября почти на два часа закрыли для пациентов областную больницу на улице Яковлевской в Заволжском районе.

— Все стояли на улице с 11 часов. В здание никого не пускали. Прием пациентов прервали. Сказали, что поступила информация о минировании, — рассказала о ситуации читательница 76.RU.

В лечебном учреждении подтвердили, что поступило ложное сообщение о теракте.

— Нам пришло письмо о минировании. Мы действовали по инструкции. Закрыли все двери, следили, чтобы никто не входил и не выходил. Прошла проверка, сообщение оказалось ложным. Сейчас работа больницы полностью восстановлена, — пояснили порталу 76.RU в медучреждении.