«Стояли на улице два часа»: в Ярославле приостановили работу областной больницы. Что случилось

В Ярославле днем 18 октября почти на два часа закрыли для пациентов областную больницу на улице Яковлевской в Заволжском районе.
— Все стояли на улице с 11 часов. В здание никого не пускали. Прием пациентов прервали. Сказали, что поступила информация о минировании, — рассказала о ситуации читательница 76.RU.
В лечебном учреждении подтвердили, что поступило ложное сообщение о теракте.
— Нам пришло письмо о минировании. Мы действовали по инструкции. Закрыли все двери, следили, чтобы никто не входил и не выходил. Прошла проверка, сообщение оказалось ложным. Сейчас работа больницы полностью восстановлена, — пояснили порталу 76.RU в медучреждении.
Напомним, в сентябре в Ярославле эвакуировали детскую поликлинику на проспекте Дзержинского. Причиной стал оставленный кем-то телефон.