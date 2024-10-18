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Происшествия «Стояли на улице два часа»: в Ярославле приостановили работу областной больницы. Что случилось

«Стояли на улице два часа»: в Ярославле приостановили работу областной больницы. Что случилось

В медучреждении назвали причину

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1 комментарий

Работу областной больницы приостановили из-за сообщения о минировании

В Ярославле днем 18 октября почти на два часа закрыли для пациентов областную больницу на улице Яковлевской в Заволжском районе.

— Все стояли на улице с 11 часов. В здание никого не пускали. Прием пациентов прервали. Сказали, что поступила информация о минировании, — рассказала о ситуации читательница 76.RU.

В лечебном учреждении подтвердили, что поступило ложное сообщение о теракте.

— Нам пришло письмо о минировании. Мы действовали по инструкции. Закрыли все двери, следили, чтобы никто не входил и не выходил. Прошла проверка, сообщение оказалось ложным. Сейчас работа больницы полностью восстановлена, — пояснили порталу 76.RU в медучреждении.

Напомним, в сентябре в Ярославле эвакуировали детскую поликлинику на проспекте Дзержинского. Причиной стал оставленный кем-то телефон.

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Комментарии
1
Инженер1
1 час
Веселуха переферийного капитализьма.
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