Тушили мастерскую майолики и пристройку к цеху: названы причины крупных пожаров в Ярославле

В Ярославле в один день произошли пожары в мастерской майолики и в производственном здании Источник: МЧС Ярославской области / T.me











В МЧС России по Ярославской области назвали предварительные причины крупных пожаров, случившихся в Ярославле 14 октября.

Пожар в мастерской майолики

Утром на улице Юности, 17а горело здание, в котором размещается «Мастерская майолики Павловой и Шепелева». Сообщение о возгорании здесь поступило в МЧС в 8 часов 45 минут. Пожар бушевал на складе готовой продукции на первом этаже. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 09:16.

Огнем оказался охвачен склад готовой продукции мастерской майолики Источник: МЧС Ярославской области / T.me

— В результате пожара уничтожены изделия на площади 15 кв. м, закопчены стены и потолок на площади 15 кв. м, — уточнили в региональном МЧС.

По информации спасателей, причиной ЧП стало возгорание электропроводки для светильников, установленных в натяжном потолке.

Из здания эвакуировали 24 человека. Обошлось без пострадавших.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в здании № 17а на ул. Юности располагается ООО «Мастерская майолики Павловой и Шепелева». На сайте организации говорится, что это крупная производственная компания. В ее каталоге более 2000 изделий ярославской майолики и фарфора. Фирменные магазины мастерской располагаются в Ярославле по адресу ул. Ушинского, 40/2, а также в Москве и Санкт-Петербурге. По информации «Контур.Фокуса», в организации работает 62 человека. Финансовый результат деятельности в 2023 году — чистый убыток в размере 9,2 миллиона рублей.

Горело на территории производства

Еще один пожар 14 октября тушили на территории производства на улице Спартаковской в Заволжском районе.

— В 11:39 поступило сообщение о возгорании в помещении цеха ООО «Ярпожинвест» по адресу: Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1Д, корпус 14. Было задействовано 7 единиц техники и 27 человек личного состава. Ликвидировали пожар в 12:43. В результате уничтожено кровельное перекрытие над административно-бытовой частью корпуса на площади 15 кв. м. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС.

Видео с места происшествия Источник: МЧС Ярославской области / T.me

Предварительно очаг возгорания располагался в пристройке к производственному зданию на втором этаже в помещении душевой.

— Причиной возгорания стал аварийный режим работы осветительного прибора, — рассказали в МЧС.

Сообщение о возгорании в цеху поступило в 11:39 Пожар тушили больше часа К счастью, никто не пострадал 1 из 3 Сообщение о возгорании в цеху поступило в 11:39 Источник: МЧС Ярославской области / T.me

ООО «Ярпожинвест» было создано в 2009 году. Компания занимается производством огнетушителей и противопожарного оборудования. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — бизнесмены Евгения Соколова и Олег Воронов. Данные о финансовой деятельности организации имеются только на конец 2021 года. Тогда предприятие получило чистую прибыль в размере 405,3 миллиона рублей.