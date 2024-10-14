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Происшествия Эвакуировали 24 человека: в Ярославле загорелась мастерская майолики. Видео

Эвакуировали 24 человека: в Ярославле загорелась мастерская майолики. Видео

Пожар произошел утром на улице Юности

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3 комментария

В Ярославле случился пожар в мастерской майолики

В Ярославле утром 14 октября загорелась мастерская майолики на улице Юности, 17а.

— Сообщение о ЧП поступило в 8 часов 45 минут. В 9 часов 5 минут объявлена ликвидация открытого горения на площади 30 квадратных метров, — уточнили в МЧС по Ярославской области.

По данным ведомства, из здания эвакуировали 24 человека. Пострадавших нет.

Пока в МЧС не сообщают причину возгорания и место, где находился очаг. По данным спасателей, на месте было очень сильное задымление. Работа пожарных на месте ЧП продолжается.

Кадры с места ЧП

По данным сервиса «Контур.Фокус» в здании № 17а на улице Юности располагается ООО «Мастерская майолики Павловой и Шепелева». На сайте организации говорится, что это крупная производственная компания. В ее каталоге боле 2000 изделий ярославской майолики и фарфора. Фирменные магазины мастерской располагаются в Ярославле на улице Ушинского 40/2, а также в Москве и Санкт-Петербурге. По информации «Контур.Фокуса» в организации работает 62 человека. Финансовый результат деятельности в 2023 году — чистый убыток в размере 9,2 млн рублей.

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Комментарии
3
Инженер1
1 час
Как они работают при таких убытках?
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