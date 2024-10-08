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Происшествия В Ярославской области прекращены поиски пропавшей девушки

В Ярославской области прекращены поиски пропавшей девушки

Об этом сообщили в полиции

1 191
2 комментария

Пропавшая в Ярославской области 17-летняя девушка нашлась. Об этом вечером 8 октября сообщили в полиции.

— Местонахождение девушки установлено, ее жизни и здоровью ничто не угрожает, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Подробности о том, где была пропавшая, правоохранители не сообщают.

Напомним, девушка, живущая в Ростове Великом, исчезла 3 октября — ушла из дома и не вернулась. Днем 8 октября полиция выложила информацию о ее поисках. Порталу 76.RU родственник пропавшей рассказал, что она живет без родителей с дедушкой. По версии близких, девушка могла просто загуляться, а потом побоялась возвращаться домой.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Очень хорошо,что нашлась живой
Гость
1 час
Слава Богу!
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