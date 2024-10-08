В Ярославской области прекращены поиски пропавшей девушки













Пропавшая в Ярославской области 17-летняя девушка нашлась. Об этом вечером 8 октября сообщили в полиции.

— Местонахождение девушки установлено, ее жизни и здоровью ничто не угрожает, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Подробности о том, где была пропавшая, правоохранители не сообщают.