В Ярославской области прекращены поиски пропавшей девушки

Пропавшая в Ярославской области 17-летняя девушка нашлась. Об этом вечером 8 октября сообщили в полиции.
— Местонахождение девушки установлено, ее жизни и здоровью ничто не угрожает, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
Подробности о том, где была пропавшая, правоохранители не сообщают.
Напомним, девушка, живущая в Ростове Великом, исчезла 3 октября — ушла из дома и не вернулась. Днем 8 октября полиция выложила информацию о ее поисках. Порталу 76.RU родственник пропавшей рассказал, что она живет без родителей с дедушкой. По версии близких, девушка могла просто загуляться, а потом побоялась возвращаться домой.