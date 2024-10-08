В Ярославской области пропала 17-летняя девушка: близкие выдвинули версию, что могло произойти

Пропала девушка из Ростова Великого Источник: УМВД России по Ярославской области, Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области в розыск объявили 17-летнюю Полину Пашутину из Ростова Великого. По информации полиции, девушка пропала 3 октября.

— Ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Близкие предполагают, что девушка загулялась.

— У нее нет отца, мама умерла несколько лет назад. Опекуном является дедушка. Нам через знакомых пришла информация, что с ней все в порядке, но она боится возвращаться домой, — рассказал один из родственников пропавшей.

Тем не менее, родные беспокоятся.

Приметы пропавшей: на вид 17-18 лет, худощавая, рост около 170 см, волосы темного цвета по плечи. Была одета в болоньевую куртку без рукавов черного цвета, джинсы черного цвета, кроссовки белого цвета.