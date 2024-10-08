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Происшествия В Ярославской области пропала 17-летняя девушка: близкие выдвинули версию, что могло произойти

В Ярославской области пропала 17-летняя девушка: близкие выдвинули версию, что могло произойти

Она объявлена в розыск

860
4 комментария

Пропала девушка из Ростова Великого

В Ярославской области в розыск объявили 17-летнюю Полину Пашутину из Ростова Великого. По информации полиции, девушка пропала 3 октября.

— Ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Близкие предполагают, что девушка загулялась.

— У нее нет отца, мама умерла несколько лет назад. Опекуном является дедушка. Нам через знакомых пришла информация, что с ней все в порядке, но она боится возвращаться домой, — рассказал один из родственников пропавшей.

Тем не менее, родные беспокоятся.

Приметы пропавшей: на вид 17-18 лет, худощавая, рост около 170 см, волосы темного цвета по плечи. Была одета в болоньевую куртку без рукавов черного цвета, джинсы черного цвета, кроссовки белого цвета.

В полиции попросили тех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить об этом по телефонам ОМВД России по Ростовскому району: 8 (48536) 6-19-73 или 02, 102.

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Комментарии
4
Гость
52 минуты
Так это..., пропала, загуляла, или забухала? Или всё вместе?🤔
Гость
27 минут
«Есть информация, что с ней всё нормально, но она боится возвращаться». Автор статьи понимает смысл слова «пропала»?
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