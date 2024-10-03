Вели в отдел под руки: что известно о похитителе кенгурят

Источник: Ярославский зоопарк / Yaroslavl zoo © / Vk.com, Ирина Волк / T.me











В МВД раскрыли личность задержанного похитителя кенгурят из калужского и ярославского зоопарков. Им оказался 31-летний житель Вологды. Это мужчина низкого роста с высоким голосом. В поимке подозреваемого участвовали ярославские и калужские полицейские.

— Задержан 31-летний житель города Вологды, он подозревается в хищении животных. Первое преступление совершено 27 сентября. Рано утром неизвестный проник на территорию зоопарка и украл детеныша кенгуру по кличке Крош. Через 3 дня аналогичный случай зарегистрирован в Калужской области, там пропали двое кенгурят, — прокомментировала представитель МВД Ирина Волк.

Вологжанина задержали на железнодорожном вокзале в Александрове Владимирской области. Его доставили в отделение полиции в Заволжском районе в Ярославле, в течение 48 часов подозреваемому должны избирать меру пресечения.

Спасенного кенгуренка привезли в Ярославль Источник: Ирина Волк / T.me

Что с кенгурятами?

Из двух похищенных из калужского зоопарка кенгурят выжил лишь один. Детеныши были еще малы, им не успели дать клички. После задержания подозреваемого животного привезли на реабилитацию в ярославский зоопарк.

Кенгуренка Кроша из Ярославля по-прежнему ищут.

— Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле, — сообщили в полиции.