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Происшествия Стала известна причина пожара в 10-этажке в Брагине

Стала известна причина пожара в 10-этажке в Брагине

В МЧС рассказали, что произошло

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Стала известна причина пожара в 10-этажном доме на Ленинградском проспекте

Стала известна причина пожара в 10-этажном доме на Ленинградском проспекте, 60 в Ярославле. ЧП в Брагине произошло в субботу, 28 сентября. Горела квартира на шестом этаже. Дымом от пожара заволокло всю округу.

— На балконе квартиры, расположенной на 6-м этаже, произошло возгорание, при котором повреждены конструкции лоджии и имущество внутри квартиры. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрической сети (электрического светильника), — сообщили 30 октября в МЧС по Ярославской области.

Очевидцы записали на видео пожар в доме на Ленинградском проспекте

Напомним, сигнал о пожаре поступил в МЧС в 13:14. В 13 часов 32 минуты было ликвидировано открытое горение. В 14:04 пожар был полностью потушен.

Из 10-этажки эвакуировали 40 человек, 10 жителей вывели с использованием специальных спасательных средств. К счастью, никто не пострадал.

В МЧС просят ярославцев пользоваться исправными электроприборами, следить за состоянием проводки, а также не оставлять без присмотра бытовую технику.

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