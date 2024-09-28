Эвакуировали 40 человек: в Ярославле загорелся 10-этажный дом

В Ярославле загорелась 10-этажка на Ленинградском проспекте Источник: Эрали Мамиров











Днем 28 сентября в Ярославле произошел пожар в доме № 60 на Ленинградском проспекте. Горела квартира на шестом этаже в 10-этажном жилом доме. На кадрах с места происшествия видно, что дымом от пожара затянуло всю округу.

В МЧС по Ярославской области сообщили, что сигнал о происшествии поступил в 13 часов 14 минут.

— Специалисты МЧС России выехали по сообщению о возгорании балкона в многоквартирном доме. Направлено три автоцистерны и одна автолестница. Произведена эвакуация, — уточнили в ведомстве.

Пожар в доме на Ленинградском проспекте Источник: Эрали Мамиров

По информации спасателей, из горящего дома эвакуировали 40 человек, спасли 10 человек. Пострадавших нет.