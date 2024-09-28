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Происшествия Эвакуировали 40 человек: в Ярославле загорелся 10-этажный дом

Эвакуировали 40 человек: в Ярославле загорелся 10-этажный дом

В МЧС сообщили подробности происшествия

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1 комментарий

В Ярославле загорелась 10-этажка на Ленинградском проспекте

Днем 28 сентября в Ярославле произошел пожар в доме № 60 на Ленинградском проспекте. Горела квартира на шестом этаже в 10-этажном жилом доме. На кадрах с места происшествия видно, что дымом от пожара затянуло всю округу.

В МЧС по Ярославской области сообщили, что сигнал о происшествии поступил в 13 часов 14 минут.

— Специалисты МЧС России выехали по сообщению о возгорании балкона в многоквартирном доме. Направлено три автоцистерны и одна автолестница. Произведена эвакуация, — уточнили в ведомстве.

Пожар в доме на Ленинградском проспекте

По информации спасателей, из горящего дома эвакуировали 40 человек, спасли 10 человек. Пострадавших нет.

В 13 часов 32 минуты было ликвидировано открытое горение.

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Комментарии
1
Гость
41 минута
про нас ЦТ не покажет держу пари зато любой чих Москвы или Кавказа обязательно и так всегда
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