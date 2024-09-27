В Ярославле 25-летний парень разбился на питбайке. Видео

Вечером 26 сентября в Ярославле разбился молодой байкер. 25-летний водитель питбайка столкнулся с автомобилем «Мазда» на Московском проспекте.
— Водитель мотоцикла не справился с управлением и влетел в иномарку Mazda, — пишут очевидцы в группе «Жесть Ярославль» в Telegram.
Питбайк — это разновидность мини-мотоцикла, пригодного для внедорожной (например, мотокросса) или езды в городе в зависимости от комплектации.
В социальных сетях появилось видео с места происшествия. Мужчина в кадре сообщает, что ДТП случилось на Московском проспекте у дома № 125, в районе гипермаркета «Перекресток».
В управлении МВД России по Ярославской области сообщили, что выясняют детали аварии.
— Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции, — написали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.