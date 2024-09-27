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Происшествия В Ярославле 25-летний парень разбился на питбайке. Видео

В Ярославле 25-летний парень разбился на питбайке. Видео

Публикуем подробности ДТП

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5 комментариев

ДТП произошло на Московском проспекте

Вечером 26 сентября в Ярославле разбился молодой байкер. 25-летний водитель питбайка столкнулся с автомобилем «Мазда» на Московском проспекте.

 — Водитель мотоцикла не справился с управлением и влетел в иномарку Mazda, — пишут очевидцы в группе «Жесть Ярославль» в Telegram.

Питбайк — это разновидность мини-мотоцикла, пригодного для внедорожной (например, мотокросса) или езды в городе в зависимости от комплектации.

В социальных сетях появилось видео с места происшествия. Мужчина в кадре сообщает, что ДТП случилось на Московском проспекте у дома № 125, в районе гипермаркета «Перекресток».

От полученных травм скончался водитель пикбайка

В управлении МВД России по Ярославской области сообщили, что выясняют детали аварии.

— Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции, — написали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Купил мотоцикл-забронируй место на кладбище!
Гость
1 час
"Был я с явой, а теперь я ..."
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