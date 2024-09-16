Бил детей по голове и хотел покончить с собой: как ученик напал с молотком на одноклассников в Челябинске — хроника

Так выглядит класс, где произошло нападение Источник: Прокуратура Челябинской области











В Челябинске ребенок пронес в филиал школы № 68 молоток. Он напал на одноклассников и пытался покончить с собой. В результате пострадали четыре человека. Собрали в одном материале, как всё происходило.

Хроника нападения

Подросток беспрепятственно прошел с оружием на территорию школы, хотя в здании была охрана и металлодетекторы. Сначала он направился в туалет, а затем с криком вошел в кабинет биологии за пять минут до конца первого урока. Внутри находились его одноклассники и классный руководитель.

Внутри кабинета нападавший хаотично нападал на других детей. Сначала он ударил одну из девочек по голове, потом учительницу. После этого ученик напал на еще одну школьницу.

Школьник, который устроил нападение, был замкнутым Источник: Наталья Лапцевич











Очевидцы утверждают, что спасти детей помог один из одноклассников, сообщает Baza. Он тоже получил ранение от нападавшего и сейчас находится в больнице.

Героически отобрать оружие и защитить учеников пыталась также учительница химии и биологии, 57-летняя Нина Шошина. По данным Shot, она отделалась легким травмами.

После того, как подростку дали отпор, он выбежал из класса в коридор. По информации источников 74.RU, после нападения на одноклассников школьник пытался покончить с собой в школьном туалете, но не успел, там его нашли сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов.

Кто пострадал

Всего результате нападения в школе пострадали две девочки, один мальчик и педагог. После оказания медпомощи на месте происшествия их госпитализировали.

— На данный момент их состояние стабильно, медики продолжают оказывать всю необходимую помощь, — сообщили в Минздраве Челябинской области.

Бабушка пострадавшей пришла к школе вся в слезах. Она рассказала журналистам, что девочку ждет операция на голове.

Бабушка рассказала о состоянии пострадавшей Источник: Михаил Шилкин

— Одну девочку оперируют, наша следующая. С мамой положили, — отметила женщина.

Что сделала школа

Родителям не сразу сообщили о том, что произошло в учебном заведении.

— Учительница прислала голосовое сообщение, что в школе просто отключили воду и детей отправляют домой. Потом ребенок приехал из школы и говорит, что мальчик с травматическим пистолетом, молотком и ножом пришел в школу, и из-за этого их отправили всех домой, — рассказала мама одной из учениц.

Главный вопрос заключается в том, как он смог пронести опасные предметы внутрь здания и почему охрана не отреагировала на вооруженного школьника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже поручил разобраться в ситуации и провести проверки в других учебных заведениях.

— Вообще там в школе охрана есть, но почему-то так себе. Родителей, главное, в холл не пускают, чтобы подождать своих детей, а в остальном — сидит для вида женщина, никакой вообще пользы нет. Металлоискатель вроде есть, то ли они его не включают, то ли что? Точно я сказать не могу, — рассказала о ситуации с охраной школы мама одного ученика.

Правоохранительныве органы проверят, как была обеспечена безопасность в школе Источник: Михаил Шилкин

Кем оказался нападавший

На одноклассников напал 13-летний подросток. Учился семиклассник средне, был замкнутым и почти не общался со сверстниками. По данным SHOT, педагоги коррекционной школы думали, что у подростка проблемы дома. Но когда это не подтвердилось, они рекомендовали показать его в том числе психиатру, так как «у него свой мир в голове».

Дома у подростка сейчас проходят обыски. Следователи изучают его телефон и компьютеры. Место происшествия оцепили, там работают оперативные службы. Возбуждено два уголовных дела — о покушении на убийство двух и более человек и халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 33, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ, часть 2 статьи 293 УК РФ).