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Происшествия Атаки БПЛА «Приехала в столицу, чтобы заработать на квартиру»: что известно о погибшей при массовой атаке БПЛА в Подмосковье

«Приехала в столицу, чтобы заработать на квартиру»: что известно о погибшей при массовой атаке БПЛА в Подмосковье

Охранник Большого театра Москвы Зинаида Узуналиева погибла в квартире подруги

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Женщина погибла в квартире подруги

Зинаида Узуналиева трагически погибла в Московской области при массовой атаке БПЛА. 46-летняя женщина находилась в квартире своей подруги. И если последней удалось выбежать из квартиры, то Зинаиду спасти не удалось, ей попал в голову осколок, рана оказалась смертельной.

Как рассказал родной брат погибшей Алик Узуналиев нашим коллегам из V1.RU, сестра до переезда в Москву жила в Волгоградской области и работала поваром в пекарне. По его словам, в столицу уехала 5 лет назад, чтобы заработать на квартиру.

— Нас в семье четверо. Зинаида — самая старшая. Уехала в Москву 5 лет назад, но каждые полгода приезжала домой к родителям в отпуск, — говорит Алик. — Она работала в Большом театре охранником. Постоянно видела звезд, делала с ними фото. Знакомые помогли ей устроиться туда.

По словам брата погибшей, о смерти сестры он узнал из новостей — угадал ее по фото и имени.

— Сегодня нам позвонили с ее работы, не могли дозвониться до нее. Я позвонил в контактный центр. Мне сказали, что подруга ее выжила, а ей осколок в голову попал, — говорит Алик. — С подругой мы не общались и сейчас не знаем, что делать, кому звонить. Контактов подруги у нас нет. Сейчас обзваниваем больницы, чтобы найти ее. По фото определили, что это она.

Со слов брата, из родных у Зинаиды Узуналиевой остались родители, два брата и сестра.

Напомним, что во вторник, 10 сентября, Россию массово атаковали беспилотники. В результате ЧП есть погибшая и пострадавшие. Подробнее о произошедшем коллеги из MSK1.RU рассказывают в онлайн-репортаже.

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