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Происшествия Атаки БПЛА Девятилетний ребенок погиб во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в Подмосковье

Девятилетний ребенок погиб во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в Подмосковье

На месте работают оперативные службы

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8 комментариев

Очевидцы опубликовали видео момента взрыва

В ходе атаки ВСУ на город Раменское в Подмосковье погиб девятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В одной из многоэтажек вспыхнул пожар. Огонь охватил 11–12-й этажи.

— Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома. К сожалению, погиб 9-летний ребенок, — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Еще один беспилотник попал в дом на Высоковольтной улице. В квартире на девятом этаже вспыхнул пожар.

— Туда также выехали все службы. Есть один пострадавший, — сообщил губернатор.

Жильцов эвакуируют и размещают в пунктах временного пребывания.

Мы рассказываем о ЧП в онлайн-трансляции.

Обновлено в 07:25 мск

По уточненным данным, гибель ребенка не подтвердилась. Погибла 46-летняя женщина, сообщил Андрей Воробьев.

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Взрыв Погиб ребенок Атаки БПЛА Подмосковье Атака беспилотников
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Комментарии
8
Гость
10 сентября 2024, 05:52
Когда уже будет достаточно жертв для того, чтобы это закончить.. Главы стран одумайтесь , вы губите наше будущее .. Ради чего все это… если мрут дети, зачем вообще тогда завтра ,для кого ???
Гость
10 сентября 2024, 07:39
Чинуши умудрились даже о таком наврать.
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