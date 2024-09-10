Девятилетний ребенок погиб во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в Подмосковье

Очевидцы опубликовали видео момента взрыва Источник: bazabazon / T.me

В ходе атаки ВСУ на город Раменское в Подмосковье погиб девятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В одной из многоэтажек вспыхнул пожар. Огонь охватил 11–12-й этажи.

— Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома. К сожалению, погиб 9-летний ребенок, — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Еще один беспилотник попал в дом на Высоковольтной улице. В квартире на девятом этаже вспыхнул пожар.

— Туда также выехали все службы. Есть один пострадавший, — сообщил губернатор.

Жильцов эвакуируют и размещают в пунктах временного пребывания.

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Обновлено в 07:25 мск