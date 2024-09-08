Набросились толпой: в спальном районе Ярославля агрессивная компания избила доставщика. Видео

В Ярославле толпа людей избила парня на Нефтестрое. В группе «Ярославль Live» появилось видео драки. Автор ролика уточнил, что пострадавший — курьер одного из заведений города.
На опубликованных кадрах видно, что компания из трех мужчин повздорила с курьером. В какой-то момент они толпой налетели на пострадавшего. Он упал на землю, но его продолжили пинать и оскорблять. На видео также присутствует девушка — не понятно, с кем из участников конфликта она была.
В комментариях под видео посчитали, что девушка была с пострадавшим курьером. Там разгорелся спор, должна ли была она вмешаться в драку.
— Стоит смотрит, хоть припугнула бы, что полицию вызывает, — написала Виктория Солодяшкина.
— Виктория, в таких ситуациях и девушке бы прилетело, таким наплевать вообще, кого бить, и девушка припугивала полицией, — ответил ей Роман Баранов.
Мы обратились в полицию чтобы узнать, поступало ли к ним заявление о драке.
— По данному факту в полицию поступило сообщение от очевидцев. Проводится проверка, — ответили в УМВД по Ярославской области.