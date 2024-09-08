Набросились толпой: в спальном районе Ярославля агрессивная компания избила доставщика. Видео

Жертвой оказался курьер Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославле толпа людей избила парня на Нефтестрое. В группе «Ярославль Live» появилось видео драки. Автор ролика уточнил, что пострадавший — курьер одного из заведений города.

На опубликованных кадрах видно, что компания из трех мужчин повздорила с курьером. В какой-то момент они толпой налетели на пострадавшего. Он упал на землю, но его продолжили пинать и оскорблять. На видео также присутствует девушка — не понятно, с кем из участников конфликта она была.

Группа мужчин напала на курьера Источник: Ярославль LIVE/vk.com

В комментариях под видео посчитали, что девушка была с пострадавшим курьером. Там разгорелся спор, должна ли была она вмешаться в драку.

— Стоит смотрит, хоть припугнула бы, что полицию вызывает, — написала Виктория Солодяшкина.

— Виктория, в таких ситуациях и девушке бы прилетело, таким наплевать вообще, кого бить, и девушка припугивала полицией, — ответил ей Роман Баранов.

Мы обратились в полицию чтобы узнать, поступало ли к ним заявление о драке.