«Предложил довезти до дома»: в Ярославле полиция проверит сообщения о нападении на подростка

Инцидент произошел на Октябрьской площади Источник: Кирилл Поверинов











В ярославских соцсетях вечером 7 сентября 2024 года начали обсуждать пост о нападении на подростка. В записи, которую анонимный подписчик разместил в группе «Жесть Ярославль», сказано, что вечером 6 сентября на Октябрьской площади неизвестный пытался насильно посадить 14-летнего мальчика к себе в машину.

— На остановке на 14-тилетнего мальчика напал незнакомый мужчина с предложением довезти его на машине до дома. На его отказ мужчина ударил его пластиковой бутылкой по голове. Ребёнок его оттолкнул и попытался залезть в проходящий автобус номер 85, но мужик вцепился в него. Двое мужчин, стоящие на остановке, «отодрали» ребёнка из рук этого мужика… Выражаем огромную благодарность, безгранично благодарим вас, — сказано в посте. — Всех, кто был свидетелем этого беспредела — не оставайтесь в стороне, помогите найти этого мужчину! Это произошло на остановке Октябрьская площадь (в сторону Заволги), примерно в 17:30.

В комментариях под постом нашелся свидетель происшествия. Он дал описание внешности мужчины.

— После того как автобус уехал, этот тип, которого выкинули из автобуса, низкого роста, лысоватый, явно не в адекватном состоянии (вероятно, в состоянии алкогольного опьянения) пошёл в сторону набережной, — написал Сергей Исаев.

В посте автор уточнил, что заявление в полицию уже написано. Правда, правоохранители этого не подтвердили.