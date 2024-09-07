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Происшествия Людей эвакуируют, ветер разрушает дома и переворачивает корабли: азиатские курорты накрыл супертайфун

Людей эвакуируют, ветер разрушает дома и переворачивает корабли: азиатские курорты накрыл супертайфун

Стихия уже унесла несколько жизней

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Ветряная электростанция в городе Вэньчан в Китае уничтожена

Супертайфун «Яги» накрыл островную часть провинции Хайнань на юге Китая. По меньшей мере два человека погибли, 92 получили ранения. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Стихия движется дальше во Вьетнам и Таиланд, снося всё на своем пути.

Из провинции Хайнань эвакуировали более 420 тысяч человек. Свыше 1,2 миллиона жителей на юге КНР в разной степени пострадали от стихийного бедствия.

Тайфун обрушился на островную часть Китая

— Чтобы своевременно эвакуировать туристов, оказавшихся на острове Вэйчжоу и в районе залива Бейбу, пострадавших от тайфуна «Яги», мы срочно открыли пять дополнительных поездов, — сказал дежурный по станции Бэйхай Наньниньского бюро Национальной железной дороги Ло Си.

Туристический корабль опрокинулся на бок во вьетнамском городе Халонг

На видео с места событий срывает кровли домов, проваливаются потолки в квартирах. У людей не хватает сил, чтобы закрыть окна и двери, из-за сильного ветра.

Выйти на улицу при таком ветре невозможно

«Яги» накрыл не только Китай. Теперь тайфун бушует и во Вьетнаме. На кадрах сильный ливень, ветер кружит различные обломки и мусор, а также вырывает оконные рамы.

Крыши отрывает, будто они ничего не весят

—  В последние часы мы видим, как многие деревья в Ханое вырваны с корнем, а уровень ветра усилился. Такая ситуация может продолжиться, — сказал руководитель отдела прогноза погоды Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, передает VNexpress.

Вьетнамские метеорологи заявили, что этот тайфун в регионе является сильнейшим за последние 10 лет. Около 20 тысяч человек эвакуировали и переселили в более безопасные районы. Как пишет SputnikVietnam, своей максимальной силы ураган достигнет к вечеру субботы.

Непогода движется дальше. Из-за стихии даже пришлось отменить товарищеский матч сборной России по футболу и команды из Таиланда. Встреча команд должна была пройти 7 сентября в Ханое, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Это второй по мощности тайфун в этом году, который накрыл Азию. Первым называют атлантический ураган «Берилл» 5-й категории. До «Яги» с конца июля в стране бушевал тайфун «Гаеми». Более 26 миллионов человек по всему Китаю пострадали от стихийных бедствий.

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Погода Тайфун Китай Вьетнам Таиланд Футбол Разрушения Жертвы
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