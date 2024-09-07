Людей эвакуируют, ветер разрушает дома и переворачивает корабли: азиатские курорты накрыл супертайфун

Ветряная электростанция в городе Вэньчан в Китае уничтожена Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / T.me











Супертайфун «Яги» накрыл островную часть провинции Хайнань на юге Китая. По меньшей мере два человека погибли, 92 получили ранения. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Стихия движется дальше во Вьетнам и Таиланд, снося всё на своем пути.

Из провинции Хайнань эвакуировали более 420 тысяч человек. Свыше 1,2 миллиона жителей на юге КНР в разной степени пострадали от стихийного бедствия.

Тайфун обрушился на островную часть Китая Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / T.me

— Чтобы своевременно эвакуировать туристов, оказавшихся на острове Вэйчжоу и в районе залива Бейбу, пострадавших от тайфуна «Яги», мы срочно открыли пять дополнительных поездов, — сказал дежурный по станции Бэйхай Наньниньского бюро Национальной железной дороги Ло Си.

Туристический корабль опрокинулся на бок во вьетнамском городе Халонг Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / T.me

На видео с места событий срывает кровли домов, проваливаются потолки в квартирах. У людей не хватает сил, чтобы закрыть окна и двери, из-за сильного ветра.

Выйти на улицу при таком ветре невозможно Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / T.me

«Яги» накрыл не только Китай. Теперь тайфун бушует и во Вьетнаме. На кадрах сильный ливень, ветер кружит различные обломки и мусор, а также вырывает оконные рамы.

Крыши отрывает, будто они ничего не весят Источник: Sputnik Дальнее зарубежье / T.me

— В последние часы мы видим, как многие деревья в Ханое вырваны с корнем, а уровень ветра усилился. Такая ситуация может продолжиться, — сказал руководитель отдела прогноза погоды Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, передает VNexpress.

Вьетнамские метеорологи заявили, что этот тайфун в регионе является сильнейшим за последние 10 лет. Около 20 тысяч человек эвакуировали и переселили в более безопасные районы. Как пишет SputnikVietnam, своей максимальной силы ураган достигнет к вечеру субботы.

Непогода движется дальше. Из-за стихии даже пришлось отменить товарищеский матч сборной России по футболу и команды из Таиланда. Встреча команд должна была пройти 7 сентября в Ханое, сообщается на сайте Российского футбольного союза.