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Происшествия фоторепортаж Пламя охватило здание: как тушили пожар в жилом доме в центре Ярославля. Фото и видео

Пламя охватило здание: как тушили пожар в жилом доме в центре Ярославля. Фото и видео

С огнем боролись около 8 часов

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5 комментариев

В центре города случился пожар в жилом доме

Вечером 2 сентября в центре Ярославля случился пожар в частично жилом доме. Около 18:30 часов на Советской, 15 жильцы заметили задымление на чердаке и у кровли. Затем пламя перекинулось на второй и третий этажи.

Около 8 часов спасатели боролись с огнем. Только к 2:19 часам 3 сентября сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать пожар.

В этом материале мы собрали кадры, как происходило тушение возгорания. Публикуем фото и видео с места ЧП.

Пламя появилось сначала на чердаке и крыше здания, а после охватило второй и третий этажи

Огонь быстро распространился на площадь 500 квадратных метров

Густой черный дым был виден издалека

В пожаре пострадали двое пожарных

Во время ЧП прострадали пожарные. По данным на утро 3 сентября, их отпустили домой на амбулаторное лечение. Об этом сообщили 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области.

Из дома эвакуировали жильцов

Жильцы сообщили, что возгорание началось в нежилом аварийном подъезде. По словам местных, туда могли пробраться бомжи.

— Подъезд был аварийным, так как некоторое время назад грунт под ним просел и здание поплыло. Затронуло ли заселенные квартиры — пока неизвестно, — сообщил с места ЧП очевидец Вадим Гурьянов.

Столб дыма виден из соседних домов

Пожарные пытаются справиться с огнем

Толпа собралась у дома

В 21:03 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения

Пожар тушили около 8 часов

Дом № 15 по улице Советской — объект культурного наследия «Дом жилой Коковцевых-Лопатиных», построенный в конце XVIII — середине XIX века. Еще в 2012 году его признали аварийным, требующим реконструкции и расселения. Однако в планах мэрии расселение дома было назначено на 2024/2025 год.

Всё, что известно о пожаре в жилом доме на Советской, 15, мы собираем в онлайн-репортаже.

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Комментарии
5
Гость
3 сентября 2024, 11:11
Послушайте, корреспонденты, может вы на завод к станку пойдёте работать? Больше пользы от вас будет. Вы ведь АБСОЛЮТНО одно и то же переписываете второй день. Совсем работы нет, да? Тогда давайте, пишите две недели про этот пожар в гнилом здании.
Гость
3 сентября 2024, 10:52
это либо дрон либо по пьяни.
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