Пламя охватило здание: как тушили пожар в жилом доме в центре Ярославля. Фото и видео

Вечером 2 сентября в центре Ярославля случился пожар в частично жилом доме. Около 18:30 часов на Советской, 15 жильцы заметили задымление на чердаке и у кровли. Затем пламя перекинулось на второй и третий этажи.
Около 8 часов спасатели боролись с огнем. Только к 2:19 часам 3 сентября сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать пожар.
В этом материале мы собрали кадры, как происходило тушение возгорания. Публикуем фото и видео с места ЧП.
Во время ЧП прострадали пожарные. По данным на утро 3 сентября, их отпустили домой на амбулаторное лечение. Об этом сообщили 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области.
Жильцы сообщили, что возгорание началось в нежилом аварийном подъезде. По словам местных, туда могли пробраться бомжи.
— Подъезд был аварийным, так как некоторое время назад грунт под ним просел и здание поплыло. Затронуло ли заселенные квартиры — пока неизвестно, — сообщил с места ЧП очевидец Вадим Гурьянов.
Дом № 15 по улице Советской — объект культурного наследия «Дом жилой Коковцевых-Лопатиных», построенный в конце XVIII — середине XIX века. Еще в 2012 году его признали аварийным, требующим реконструкции и расселения. Однако в планах мэрии расселение дома было назначено на 2024/2025 год.
Всё, что известно о пожаре в жилом доме на Советской, 15, мы собираем в онлайн-репортаже.