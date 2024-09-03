Пламя охватило здание: как тушили пожар в жилом доме в центре Ярославля. Фото и видео

В центре города случился пожар в жилом доме Источник: читатель 76.RU под ником +19, Вадим Гурьянов











Вечером 2 сентября в центре Ярославля случился пожар в частично жилом доме. Около 18:30 часов на Советской, 15 жильцы заметили задымление на чердаке и у кровли. Затем пламя перекинулось на второй и третий этажи.

Около 8 часов спасатели боролись с огнем. Только к 2:19 часам 3 сентября сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать пожар.

В этом материале мы собрали кадры, как происходило тушение возгорания. Публикуем фото и видео с места ЧП.

Пламя появилось сначала на чердаке и крыше здания, а после охватило второй и третий этажи Источник: Вадим Гурьянов

Огонь быстро распространился на площадь 500 квадратных метров Источник: Вадим Гурьянов











Густой черный дым был виден издалека Источник: Вадим Гурьянов

В пожаре пострадали двое пожарных Источник: Вадим Гурьянов











Во время ЧП прострадали пожарные. По данным на утро 3 сентября, их отпустили домой на амбулаторное лечение. Об этом сообщили 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области.

Из дома эвакуировали жильцов Источник: читатель 76.RU под ником +19











Жильцы сообщили, что возгорание началось в нежилом аварийном подъезде. По словам местных, туда могли пробраться бомжи.

— Подъезд был аварийным, так как некоторое время назад грунт под ним просел и здание поплыло. Затронуло ли заселенные квартиры — пока неизвестно, — сообщил с места ЧП очевидец Вадим Гурьянов.

Столб дыма виден из соседних домов Источник: читатель 76.RU











Пожарные пытаются справиться с огнем Источник: Вадим Гурьянов











Толпа собралась у дома Источник: Вадим Гурьянов











В 21:03 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения Источник: Вадим Гурьянов

Пожар тушили около 8 часов Источник: Вадим Гурьянов

Дом № 15 по улице Советской — объект культурного наследия «Дом жилой Коковцевых-Лопатиных», построенный в конце XVIII — середине XIX века. Еще в 2012 году его признали аварийным, требующим реконструкции и расселения. Однако в планах мэрии расселение дома было назначено на 2024/2025 год.