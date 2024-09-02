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Происшествия Пострадали пожарные: в Ярославле пытаются потушить дом-памятник в центре

Пострадали пожарные: в Ярославле пытаются потушить дом-памятник в центре

Онлайн-трансляция

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На Советмской улице загорелся дом-памятник

В Ярославле 2 сентября в районе половины седьмого вечера загорелся дом-памятник №15 на Советской улице. Сначала задымление было на чердаке и у кровли, затем пламя перекинулось на второй и третий этажи. Рассказываем, что происходит на месте событий в реиме онлайн.

Екатерина Лещенкова

Внутри дома пожарные все еще пытаются усмирить огонь

Новые кадры с места ЧП

Жильцы сообщили, что возгорание началось в нежилом аварийном подъезде. По словам местных, туда могли пробраться бомжи.

— Подъезд был аварийным, так как некоторое время назад грунт под ним просел и здание поплыло. Затронуло ли заселенные квартиры — пока неизвестно, — сообщил с места ЧП очевидец Вадим Гурьянов.

Екатерина Лещенкова

Во время пожара пострадало двое пожарных.

— Сотрудники МЧС получили травмы. Они госпитализированы, — подтвердили информацию в МЧС по Ярославской области.

Екатерина Лещенкова

В 21:03 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения

Житель дома рассказал, как начался пожар:

— Мы пошли на улицу выкинуть мусор и почувствовали запах гари в подъезде, увидели дым. Сразу поняли, что что-то неладное, услышали сирены. Я встретил пожарных, запустил их в подъезд, провел на чердак, где есть переход в нежилую часть дома, которая и горела. Там всё было в дыму. Нам велели эвакуироваться. Скорее всего, пожар начался на третьем этаже в нежилой части.

Екатерина Лещенкова

Видео с места происшествия

Екатерина Лещенкова

Из щелей в закрывающем дом баннере валил дым

Екатерина Лещенкова

Огонь быстро распространился на площадь в 500 квадратных метров.

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