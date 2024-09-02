Пострадали пожарные: в Ярославле пытаются потушить дом-памятник в центре

В Ярославле 2 сентября в районе половины седьмого вечера загорелся дом-памятник №15 на Советской улице. Сначала задымление было на чердаке и у кровли, затем пламя перекинулось на второй и третий этажи. Рассказываем, что происходит на месте событий в реиме онлайн.
Внутри дома пожарные все еще пытаются усмирить огонь
Жильцы сообщили, что возгорание началось в нежилом аварийном подъезде. По словам местных, туда могли пробраться бомжи.
— Подъезд был аварийным, так как некоторое время назад грунт под ним просел и здание поплыло. Затронуло ли заселенные квартиры — пока неизвестно, — сообщил с места ЧП очевидец Вадим Гурьянов.
Во время пожара пострадало двое пожарных.
— Сотрудники МЧС получили травмы. Они госпитализированы, — подтвердили информацию в МЧС по Ярославской области.
В 21:03 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения
Житель дома рассказал, как начался пожар:
— Мы пошли на улицу выкинуть мусор и почувствовали запах гари в подъезде, увидели дым. Сразу поняли, что что-то неладное, услышали сирены. Я встретил пожарных, запустил их в подъезд, провел на чердак, где есть переход в нежилую часть дома, которая и горела. Там всё было в дыму. Нам велели эвакуироваться. Скорее всего, пожар начался на третьем этаже в нежилой части.
Огонь быстро распространился на площадь в 500 квадратных метров.