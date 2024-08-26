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Происшествия Есть пострадавшие. Власти сделали заявление о пожаре на омском НПЗ

Есть пострадавшие. Власти сделали заявление о пожаре на омском НПЗ

Что известно о ЧП — коротко

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1 комментарий

Виталий Хоценко заверил, что ситуация находится на контроле

В понедельник, 26 августа, начался крупный пожар на нефтебазе в Омске. Как сообщают наши коллеги из NGS55.RU, после обеда жители сообщили о звуках, похожих на взрыв. Что известно о крупном ЧП — в этом материале.

Предварительно, огонь появился на установке АВТ-11 Омского нефтеперерабатывающего завода на улице Губкина. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Для тушения привлекли 7 спецмашин и 27 человек личного состава.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ОНПЗ:

— Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме.

Очевидцы публикуют кадры

Чуть позже на взрыв отреагировал губернатор Виталий Хоценко. По его словам, ситуация находится под контролем.

— Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются, — заявил глава региона.

Позднее появились первые сведения о пострадавших.

— На данный момент известно о двоих пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в Tg-канале Виталия Хоценко.

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Пожар Нефтезавод ОНПЗ ЧП на производстве Омск
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Комментарии
1
Инженер1
26 августа 2024, 15:15
"губернатор Виталий Хоценко" - подозрительная фамилия!
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