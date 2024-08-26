Есть пострадавшие. Власти сделали заявление о пожаре на омском НПЗ

Виталий Хоценко заверил, что ситуация находится на контроле Источник: Елена Латыпова











В понедельник, 26 августа, начался крупный пожар на нефтебазе в Омске. Как сообщают наши коллеги из NGS55.RU, после обеда жители сообщили о звуках, похожих на взрыв. Что известно о крупном ЧП — в этом материале.

Предварительно, огонь появился на установке АВТ-11 Омского нефтеперерабатывающего завода на улице Губкина. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Для тушения привлекли 7 спецмашин и 27 человек личного состава.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ОНПЗ:

— Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме.

Очевидцы публикуют кадры Источник: инцидент Омск / Т.me

Чуть позже на взрыв отреагировал губернатор Виталий Хоценко. По его словам, ситуация находится под контролем.

— Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются, — заявил глава региона.

Позднее появились первые сведения о пострадавших.