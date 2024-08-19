В Сочи «Боинг» ударился о взлетную полосу хвостовой частью. Видео

Так выглядит нижняя часть самолета Источник: aviatorshina / T.me











В сочинском аэропорту жестко приземлился Boeing 737–800 компании Smartavia с пассажирами, которые летели из Санкт-Петербурга. Телеграм-канал «Авиаторщина» сообщает, что самолет «в буквальном смысле счесал до дыр хвостовую часть», ударившись о полосу. При этом никто не пострадал.

В пресс-службе авиакомпании Smartavia 93.RU рассказали, что ЧП произошло вчера, 18 августа. По предварительным данным, Boeing задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу.

В этот момент на борту было 189 пассажиров и семь членов экипажа. Сейчас самолет отстранили от полетов, из-за этого некоторые рейсы авиакомпании в ближайшее время будут задержаны.

На кадрах видны повреждения Источник: aviatorshina / T.me

Что касается самолета, курсирующего в обратном направлении из Сочи, то было найдено резервное судно.

— Расследование авиационного события будет проведено комиссией Росавиации. Авиакомпания Smartavia проинформировала авиационные власти РФ о данном событии. Бригада технических специалистов в аэропорту Сочи приступила к осмотру ВС с целью оценки степени повреждения самолета. Технические специалисты авиакомпании также вылетели в Сочи, чтобы на месте сделать соответствующие ситуации выводы, — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

