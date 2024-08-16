Столкнулись на встречке: семь человек пострадало в ДТП в Ярославской области

Семь человек пострадало в ДТП в Ярославской области 16 августа. Авария произошла в 12 часов 25 минут трассе Ярославль-Любим.
— По предварительным данным, водитель автомобиля Ваз-2110 не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с «Ладой Вестой», — сообщили в УГИБДД УМВД России по Ярославской области.
В результате пять пассажиров автомобиля «Лада Веста», в том числе три ребенка, а также 37-летний водитель и пассажир автомобиля Ваз-2110 были доставлены в больницу.
Напомним, также 16 августа серьезное ДТП произошло на дороге Рыбинск-Глебово. Здесь столкнулись УАЗ и легковой автомобиль «Рено Меган». Причиной стало отлетевшее у УАЗа колесо. Из-за этого он выехал на встречку, где и произршло столкновение. В результате погибла женщина-водитель «Рено Меган».