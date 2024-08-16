Столкнулись на встречке: семь человек пострадало в ДТП в Ярославской области

В ДТП пострадало семь человек Источник: УГИБДД УМВД России по Ярославской области / T.me











Семь человек пострадало в ДТП в Ярославской области 16 августа. Авария произошла в 12 часов 25 минут трассе Ярославль-Любим.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Ваз-2110 не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с «Ладой Вестой», — сообщили в УГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Волитель Ваза-2110 выехал на встречку Источник: УГИБДД УМВД России по Ярославской области / T.me











Обе машины серьезно пострадали Источник: УГИБДД УМВД России по Ярославской области / T.me











В результате пять пассажиров автомобиля «Лада Веста», в том числе три ребенка, а также 37-летний водитель и пассажир автомобиля Ваз-2110 были доставлены в больницу.

В Госавтоинспекции рассказали подробности происшествия Источник: УГИБДД УМВД России по Ярославской области / T.me