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Происшествия Столкнулись на встречке: семь человек пострадало в ДТП в Ярославской области

Столкнулись на встречке: семь человек пострадало в ДТП в Ярославской области

В числе госпитализированных трое детей

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1 комментарий

В ДТП пострадало семь человек

Семь человек пострадало в ДТП в Ярославской области 16 августа. Авария произошла в 12 часов 25 минут трассе Ярославль-Любим.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Ваз-2110 не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с «Ладой Вестой», — сообщили в УГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Волитель Ваза-2110 выехал на встречку

Обе машины серьезно пострадали

В результате пять пассажиров автомобиля «Лада Веста», в том числе три ребенка, а также 37-летний водитель и пассажир автомобиля Ваз-2110 были доставлены в больницу.

В Госавтоинспекции рассказали подробности происшествия

Напомним, также 16 августа серьезное ДТП произошло на дороге Рыбинск-Глебово. Здесь столкнулись УАЗ и легковой автомобиль «Рено Меган». Причиной стало отлетевшее у УАЗа колесо. Из-за этого он выехал на встречку, где и произршло столкновение. В результате погибла женщина-водитель «Рено Меган».

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ДТП Пострадали дети
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Комментарии
1
Гость
16 августа 2024, 22:14
Значит водятел не умеет управлять машиной. Хорошо что все живы.
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