«В афере участвовали люди, которым Долина доверяла». 68-летнюю певицу обманули по банальной отработанной схеме

Звезде в голову не приходило, что ее могут так обмануть Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Народная артистка России Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, которые обманом отняли у нее квартиру в элитном ЖК в Хамовниках и более 200 миллионов рублей, рассматривает возможность оспаривания сделки через суд.



Телефонные мошенники (действовавшие, предположительно, с территории Украины) убедили певицу продать свою квартиру в центре Москвы и перевести им деньги от сделки, а также ее собственные сбережения. Аферисты представлялись силовиками.



68-летняя певица сама организовала продажу пятикомнатной квартиры за 112 миллионов рублей. Сделку проводили через агентство недвижимости с офисом в Москве. Причем певица еще в мае получила задаток за продажу квартиры. Как теперь выясняется, таким образом мошенники хотели просто усыпить ее бдительность.



Долина перевела деньги на некий «безопасный счет», который на поверку оказался мошенническим.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, по которому Долина проходит потерпевшей. В настоящее время пятеро человек, выдававших себя за новых владельцев ее квартиры, задержаны. Задержана и женщина-курьер, передававшая деньги мошенникам. Квартира артистки находится под арестом.



Кроме того, сообщается о попытках мошенников заложить дачу Ларисы Долиной и оформить под залог ее недвижимости кредитные продукты на более чем 50 миллионов рублей.



Источник: Городские порталы

«Не использовали хитроумных методов»

Лариса Долина описала действия злоумышленников как «очень изощренные и спланированные», однако не уточнила детали самого мошенничества. Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов рассказал MSK1.RU, что на самом деле мошенничество с квартирой Долиной, судя по известным деталям, самое что ни на есть банальное.



— Предполагаемые мошенники не использовали каких-то особо хитроумных и сложных методов, — говорит Кузнецов. — И чтобы не попасть в такую ситуацию и не стать жертвой мошенников, просто необходимо быть внимательным.



Применительно к мошенничеству с недвижимостью важно понимать, что единственный допустимый сценарий (за исключением редких и специфических случаев): продавец продает недвижимость, покупатель ее приобретает, после чего продавец получает денежные средства в свое личное распоряжение и не передает их третьим лицам.



Для того чтобы обезопасить себя, стоит обращаться только к проверенным агентствам по недвижимости, использовать при расчетах безналичную форму или банковскую ячейку, четко прописывать и проверять условия договоров и исключить наделение посредников чрезмерными полномочиями (например, по самостоятельной регистрации перехода прав либо по распоряжению вырученными средствами), — советует Кузнецов.



Посторонним такое провернуть сложно

Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners отмечает, что в афере с квартирой Долиной мог участвовать и некий близкий певице человек.



— Аферы такого масштаба посторонним людям провернуть достаточно сложно. В подавляющем большинстве случаев граждане становятся жертвами мошенников, использующих техники социальной инженерии, за очень непродолжительное время, потому что достаточно быстро, буквально в течение нескольких часов, успевают одуматься. Здесь же прошел не один месяц. Поэтому можно предположить, что в афере принимали участие люди или человек, которому Лариса Долина доверяла, размышляет Гусятникова.



— Выходит, никто из нас не застрахован от того, чтобы стать жертвами подобных мошенников? Ведь обмануть может не посторонний, а близкий.



— Почему же. Противостоять аферистам можно. Хотя это достаточно сложно сделать людям пожилым, тревожным. Чтобы попытаться себя оградить, следует запомнить несколько простых правил.



Во-первых, не стоит продолжительное время общаться с мошенниками. Если вам поступает звонок из банка, спецслужбы, полиции, стоит прервать разговор и самостоятельно перезвонить в организацию, откуда поступил звонок. При этом никогда нельзя перезванивать по номеру телефона, с которого вам звонили, его надо найти самостоятельно.



Во-вторых, стоит запомнить, что никаких «безопасных» счетов не существует. Если мошенники будут пытаться похитить ваши деньги, то они это сделают, и никто не будет предупреждать об этом.



Никогда не совершайте поспешных действий, особенно под чьим-то давлением. Если вы сомневаетесь, сообщите о проблеме ближайшим родственникам или тому, у кого можно попросить совета. Если опасаетесь за безопасность средств, сразу же позвоните в банк и заблокируйте все счета, на которых храните деньги. Также это можно сделать в приложении банка.

