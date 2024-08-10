Погибло более 300 человек, а города превратились в свалку автомобилей: на Китай обрушился потоп

Улицы затоплены Источник: fobosplanet / vk.com











Китай накрыли стихийные бедствия. С конца июля в страну пришел тайфун «Гаеми». Число жертв оползней и наводнений по всей стране приблизилось к 330. Более миллиона эвакуировали. Города превратились в грязные реки со свалками автомобилей.



На кадрах видно, что поток настолько сильный, что по улице невозможно передвигаться. Там, где ситуация стабилизировалась, люди пытаются разгрести улицы после разгулявшейся стихии.

— 328 человек погибли или пропали без вести в результате различных бедствий в июле. Более 1,1 миллиона человек срочно переселили из опасных районов, — сообщили в Национальном комитете по уменьшению опасности стихийных бедствий КНР и Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По улице невозможно пройти Источник: fobosplanet / vk.com

Только в Цзысин провинции Хунань это привело по меньшей мере к 30 смертям и 35 пропавшим без вести. Число пострадавших жителей на данной территории составляет около 118 000 человек, сообщили местные власти, передает China Daily.

Из-за дождей наблюдаются перебои с электроэнергией почти в 150 деревнях и нарушения связи в 78 населенных пунктах. Обрушилось около 1600 домов, было уничтожено 5087 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Автомобили уносит потоком воды Источник: fobosplanet / vk.com

— Потери до сих пор полностью не подсчитаны, — сказал Кан Баоюн, мэр города Чэньчжоу провинции Хунань, который управляет Цзысинем.

В провинции Сычуань 9 человек погибли и еще 18 пропали без вести, сообщает ABC. Еще двое погибли из-за разрушения моста между двумя туннелями. Тогда четыре автомобиля рухнули на землю.

Апокалиптические кадры проследствийц Тайфуна Источник: fobosplanet / vk.com

Более 26 миллионов человек по всему Китаю в той или иной степени пострадали от стихийных бедствий в июле 2024 года, согласно оценке высших органов власти КНР, пишет China Daily.

Экономический ущерб составил 10,7 миллиарда долларов, по данным Министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая. По сравнению с июлем прошлого года потери от природных катастроф в стране увеличились более чем вдвое.