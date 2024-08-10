В трех регионах России ввели режим контртеррористической операции. Речь идет о Брянской, Белгородской и Курской областях. Поводом для этого стало «повышение уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины». Соответствующие посты появились в телеграм-каналах оперштаба Брянской области, врио губернатора Курской области и национального антитеррористического комитета.

На территориях, где действует контртеррористический режим, вводятся серьезные ограничения прав и свобод граждан. Принимаются допмеры для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и усиления защиты объектов. Подробнее о том, как режим влияет на жизни людей, мы рассказывали в этом материале. Последний раз режим КТО вводился в Москве, Московской, Воронежской и Ростовской областях, когда Евгений Пригожин угрожал Минобороны вооруженным мятежом.

