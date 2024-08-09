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Происшествия Спецоперация на Украине Липецк атаковали беспилотники, пострадали люди. Власти объявили ЧС, жителей эвакуируют: кадры

Липецк атаковали беспилотники, пострадали люди. Власти объявили ЧС, жителей эвакуируют: кадры

Движение транспорта в городе остановили

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34 комментария
На военном аэродроме прогремел взрыв, сообщили в ГУ МЧС по региону

Сегодня, 9 августа, Липецк атаковали беспилотники. О случившемся рассказали местные жители, информацию подтвердили власти.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что из-за падения беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры вдали от жилых домов. Возникли нарушения в электроснабжении.

На территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС, жителей эвакуируют.

— Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Готовятся пункты временного размещения и транспорт, — сообщил Игорь Артамонов.

Он также передал, что в Липецке и Липецком МО остановили движение общественного транспорта, людям советуют не выходить на работу. Мера будет действовать до отмены красного уровня опасности.

— Жителям следует оставаться дома или в безопасном месте до отмены угрозы атаки БПЛА. Предприятиям и организациям надлежит не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости, — написал глава области в своем телеграм-канале.

Обновлено.

Взрыв прогремел на военном аэродроме в Липецке, передает ТАСС со ссылкой на областное МЧС. В зону эвакуации попали 416 домовладений.

По данным губернатора, в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек. Все они в больницах. Игорь Артамонов также сообщил, что в эвакуируемых населенных пунктах выставляются посты для охраны домов местных жителей. На подъездных дорогах дежурят автоинспекторы, движение транспорта ограничено. Готовы к размещению людей еще 9 пунктов временного размещения. В случае необходимости они готовы принять порядка 4800 человек.

Ранее мы писали об атаках на Курскую область. Это происходило с утра 6 августа до ночи 8-го числа. За это время ракетную опасность объявляли более 8 раз. Помимо этого, на территорию региона пытались проникнуть ВСУ. Мы собрали хронику происходящего.

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Комментарии
34
Инженер1
9 августа 2024, 05:32
Скучно было при СССР! Спасибо отцам основателям нового строя - не дают скучать.
Гость
9 августа 2024, 07:42
МодУратор, где мой комментарий???? Что не нравится, а?
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