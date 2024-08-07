Появилась информация о смерти ведущего «России 24» и военкора Евгения Поддубного

22 августа Поддубному исполнится 41 год Источник: Поддубный |Z|О|V| / Vk.com











Военкор ВГТРК Евгений Поддубный мог погибнуть в Курской области, сообщает источник E1.RU. Информацию об этом подтверждают коллега Поддубного и спецкор «Вестей» Александр Сладков, депутат Госдумы Михаил Делягин, экс-депутат Верховной рады и политик Олег Царёв, а также НТВ и ряд военных телеграм-каналов. Официальной информации об этом пока не было.



По данным Царёва, по автомобилю военкора ударил FPV-дрон. Журналисты НТВ уточняют, что трагедия произошла в Судженском районе и его окрестностях, когда военкор рассказывал об идущих там боях.

На последнем видео, опубликованном в его телеграм-канале, военкор сообщал об оперативной обстановке в регионе.



Последнее видео, на которое попал Поддубный Источник: Поддубный |Z|О|V| edition / T.me

Евгений Поддубный — автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Создатель и ведущий программы «Война» на телеканале «Россия 24». Координатор гуманитарной организации «Русская гуманитарная миссия» в Сирии.



Он родился в Белгороде 22 августа 1983 года. Начал свою карьеру во время второй чеченской кампании. Побывал во множестве мест, где ведутся военные действия: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. На телеграм-канал журналиста подписаны более 700 тысяч человек.

Обновлено в 23:03.

В ВГТРК опровергли информацию о смерти Поддубного. Он жив, но получил ранения.

— Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице.