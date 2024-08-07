Путин обсудил с правительством обстрелы Курской области: что сказал президент

После начала атаки на Курскую область врио главы региона в своем Telegram-канале опубликовал фото с обстрелянных территорий Источник: Gubernator_46 / T.me











Владимир Путин обсудил с правительством обстановку в Курской области, которая подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Как ранее сообщало Минобороны, обстрелы начались утром 6 августа, в течение ночи ВСУ пытались прорваться через границу России. Сейчас обстрелы продолжаются, людей эвакуируют.



— По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области, — сообщил Путин. — Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича.

Источник: Кремль.Новости / T.me

После совещания с правительством Владимир Путин намерен встретиться с руководителями силовых ведомств, где ему доложат об оперативной ситуации.



Сейчас в Курской области продолжаются обстрелы. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, за сутки из зоны обстрелов выехали несколько тысяч человек.