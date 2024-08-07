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Происшествия Спецоперация на Украине Путин обсудил с правительством обстрелы Курской области: что сказал президент

Путин обсудил с правительством обстрелы Курской области: что сказал президент

Атака на регион продолжается больше суток

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80 комментариев
После начала атаки на Курскую область врио главы региона в своем Telegram-канале опубликовал фото с обстрелянных территорий

Владимир Путин обсудил с правительством обстановку в Курской области, которая подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Как ранее сообщало Минобороны, обстрелы начались утром 6 августа, в течение ночи ВСУ пытались прорваться через границу России. Сейчас обстрелы продолжаются, людей эвакуируют.

— По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области, — сообщил Путин. — Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича.

После совещания с правительством Владимир Путин намерен встретиться с руководителями силовых ведомств, где ему доложат об оперативной ситуации.

Сейчас в Курской области продолжаются обстрелы. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, за сутки из зоны обстрелов выехали несколько тысяч человек.

В Следственном комитете сообщили, что в результате атаки пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие. Мы следим за развитием событий в онлайн-трансляции.

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Комментарии
80
Гость
7 августа 2024, 15:04
в реальности куряне предоставлены сами себе
Гость
7 августа 2024, 15:09
В который раз спрошу, зачем гибнут люди, разрушаются дома, сжигается бюджет России?
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