Обезбашенный. Безработный на Lexus сбил двух детей, а суд его отпустил — репортаж из городка, который вот-вот рванет

Эльгюна Амирова хотели отправить под арест, но в итоге отпустили домой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











21 июля во второй половине дня в Тогучине Новосибирской области произошло страшное ДТП. По официальной информации, черный Lexus выехал на встречную полосу и врезался в мопед, на котором сидели двое подростков — мальчики 14 и 15 лет. Оба получили серьезные травмы. За рулем иномарки находился безработный местный житель Эльгюн Амиров, который поначалу заявлял, что аварию устроила его знакомая, но позже всё-таки признался в нарушении ПДД с серьезными последствиями. Обычно подобные события развиваются по стандартной схеме. Однако в этот раз всё пошло иначе. Полиция и Следственный комитет передают друг другу дело, а обычные тогучинцы винят местные власти и силовиков в коррупции. Заседание суда, на котором мужчине должны были избрать меру пресечения, и вовсе закончилось пшиком: его собирались арестовать, но вместо этого отпустили домой. Журналисты NGS.RU побывали в тихом райцентре, где одно-единственное ДТП вскрыло, как гнойник, многолетний конфликт коренного населения и приезжих, и пообщались с обеими сторонами по уголовному делу.



Авария

Тогучин — город небольшой, по большей части ухоженный, с населением, едва достигающим 20 тысяч человек. Старая часть райцентра застроена частниками в 1–2 этажа, от совсем старых, до новеньких, похожих на ухоженные, почти игрушечные дачи. Светофоров здесь немного, автомобилей тоже. Даже утром буднего дня движение по новосибирским меркам выглядит не просто свободным, а вообще практически отсутствующим. Воскресным вечером, 21 июля, машин должно было быть и того меньше, но избежать страшного столкновения тяжелого кроссовера и легкого мопеда, на котором катались двое мальчишек-подростков, свободный трафик не помог.



— Он (предполагаемый виновник. — Прим. ред.) на встречную полосу движения выехал. Там крутой поворот, а он «в шашки играл», обгонял другую машину, — говорит тогучинка Анна. — И вылетел прямо на мальчиков.



Сын Анны, девятиклассник Юра*, управлял мопедом, за его спиной сидел пассажир, тоже подросток. Страшный лобовой удар пришелся не столько по легкому байку, сколько по сидящим на нем школьникам. Юра потерял сознание, его друг Антон стонал от боли.

Перекресток, на котором произошла авария, местные жители, не стесняясь, называют и косячным, и конченным, и даже более грубо Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











А на перекрестке начали собираться тогучинцы. Жители расположенных поблизости частных домов, продавцы и посетители магазинов и аптеки, те, кто просто проходил мимо. Люди звонили в скорую, женщина-медработник, у которой в тот день был выходной, остановилась, чтобы оказать мальчикам первую помощь и не дать сделать этого непрофессионалам. Вызвонили и родителей пострадавших.



— Мы были там уже через пять минут. Антон позвонил своей маме, а мы были вместе, — рассказывает Анна. — Сели в машину и поехали. Городок небольшой, мы быстренько подъехали — еще ни скорой, ни полиции не было. Потом мы, мамы, уехали в стационар, на обследование, а отцы на месте остались.



Сегодня 15-летний Антон лежит в Тогучинской районной больнице. По словам папы, у него порваны связки и сухожилия, ушиб спины и сотрясение головного мозга. Травмы сидевшего за рулем 14-летнего Юры куда более серьезные, его левая нога, говоря бытовым языком, фактически выскочила из сустава. Школьника вертолетом переправили в Новосибирск, ребенок уже перенес несколько серьезных операций.



— Под вопросом было укорочение правой ноги, но врачи сделали всё возможное. Нога осталась такого же размера, — говорит мама подростка Анна. — Да главное, живой.

Место, где произошло ДТП, оживленное, но продавцы на аварию так и не успели. Зато успели к последующим событиям Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Но в тот момент, насколько серьезно пострадали юные мопедисты, никто не знал. Боялись даже, что Юра и вовсе погиб. На перекрестке было уже несколько десятков тогучинцев.



Продавщица Лариса Александровна в воскресенье стояла за прилавком, когда в торговый зал забежали покупатели и рассказали, что на улице беда. Аварию женщина не видела. Зато то, что началось, когда на месте ДТП собрались люди, рассмотрела в деталях.



— Начались разборки, потом драка завязалась между родителями [мальчиков и водителем]. Мужчину, который их сбил, побили. <…> Он, этот мужчина, маленько обезбашенный, честно. На нем, может, уже не один труп висит. Гоняет, а есть права, нет прав — неизвестно. Обезбашенный, короче, — качает она головой.

Часть происходивших в тот вечер событий попала на видео, но отрывочные фрагменты отражают не столько факты, сколько общее напряжение, висящее в воздухе. В кадре — растерянные люди, автомобиль скорой помощи, подросток на носилках. Звучат выкрики, часто — матерные, на заднем плане один мужчина с кулаками бросается на другого, и порицать агрессора сложно: это отец одного из пострадавших детей, а его оппонент — водитель Lexus Эльгюн Амиров, которого большинство соседей называли просто Эдиком.

Источник: NGS.RU

В какой-то момент в кадре мелькает темноволосая женщина, которая проходит сквозь толпу и занимает водительское место. Но, по словам очевидцев аварии, девушка приехала на место ДТП на собственной машине, аккуратно припарковалась чуть в стороне и направилась прямо к кроссоверу. Уже через через пару минут после этого ее заметили и довольно грубо выгнали обратно на улицу.

— Его спутница взяла вину на себя, ее продули, оказалось, что она трезвая, — говорит мать Юры Анна. — А его отпустили, никто не продувал, не увозил на освидетельствование.



Вопрос с тем, кто сидел за рулем, всё же решился, хоть и не сразу: важняки из СК точно установили, что это был Эльгюн Амиров, а девушка себя оговорила.



Просто знакомая

Подруга Эльгюна Амирова тоже местная, мастер маниюра и педикюра Альбина К. Профиль девушки в соцсетях закрыт, но найти ее контакты не составляет труда: достаточно просто планомерно спрашивать о них всех тогучинок с ухоженными ногтями. Многие местные жительницы называют ее любовницей Эдика, но Альбина это отвергает:



— Просто знакомая, — характеризует себя девушка в разговоре с нами.

В Тогучине движение обычно спокойное Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Точка зрения девушки закономерно отличается от того, что думают об аварии родители пострадавших подростков и многие очевидцы.



— Это по случайности произошло, — отвечает она на вопрос о причинах аварии. — Мотоциклисты же ездят как хотят, без защиты, без разрешения, на уровне с водителями.



— То есть Эдик растерялся? Не успел отреагировать?



— Да.



— А потом вы сказали, что вы были за рулем?



— Что сделано, то сделано, да. Хотела помочь, приняла такое решение, ну и всё. Что тут еще сказать? Меня сейчас [к уголовной ответственности за дачу ложных показаний] не привлекают, меня допрашивали как свидетеля, — уклончиво отвечает она, а потом взрывается: — Оскорбили почему-то только нас, нашу сторону! Неужели не мог в такую ситуацию попасть русский человек?! Или каждый, кто сейчас комментарии про нас пишет, застрахован от такого? Он понесет наказание, мы не скрывались. То, что писали, что он хотел скрыться с места ДТП, — неправда. Недавно в Тогучине были аналогичные ДТП, и там никого на 48 часов не закрывали. Почему его закрыли? Из-за национального вопроса?!

Альбина К. решила помочь Эльгюну Амирову. Потом взвесила все за и против и сказала следователям правду Источник: Infopro54











От того, чтобы стать виновником аварии, действительно не застрахован никто. Но национальный вопрос в Тогучине, похоже, и вправду больной.



— Перекресток тут, конечно, косячный. Видите, я тут специально бетонные блоки положил? — говорит местный житель, дом которого расположен у самого перекрестка. — Это чтобы ко мне [во двор] никто «не заехал». Тут каждую пятницу кто-нибудь «прилипает». <…> Но скажу вам по-хорошему: если бы это был конфликт русской семьи с русской семьей, здесь бы ничего такого и не было.

Аварию он не видел: был на смене в пожарной части и, услышав от диспетчера, что вскрывать автомобили не требуются, вернулся к несению службы. В разборках тоже не участвовал. И вытянуть из мужчины, что именно «такое» происходило вечером 21 июля у его забора, затруднительно.



— Приехали цыгане за него заступаться. Орали, матерились.



— У вас претензии к его группе поддержки?



— Да, — решительно отвечает собеседник. — У меня претензии к тем, кто за последнее время поселился на территории Тогучинского района. <…> Всё это уже вот-вот рванет, и будет тогда хреново... Как-то немножко бы присмирить их. Потому что вся наркота, вся хрень.

Фотографироваться в Тогучине, кажется, согласны только животные. Люди отказываются не только сниматься, но и называть фамилии. И каждый второй объясняет: «Мне еще тут жить» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Позже мы услышим похожие монологи от многих тогучинцев. Кажется, что в глубине тихого, уютного, зеленого Тогучина зреет, как гнойник, огромное социальное напряжение. Авария, в ходе которой Эльгюн Амиров сбил Юру и Антона, явно не способствовала его ослаблению.



— Наверное, все тогучинские диаспоры тут были, — вспоминает о вечере 21 июля отец Антона Александр.



— Очень много людей собралось, армяне приезжали, — подтверждает его слова продавщица Надежда из соседнего «Магнита».



— Разве Эдик приехал не из Азербайджана?



— Из их нации тут особо никого не было, но другие были, — не понимает моего удивления Надежда. — И была агрессия на всех, потому что думали, что [Эдика] защищать приехали.

Перекресток Центральной и Гутовской пуст, но две недели назад на нем собралась едва ли не половина Тогучина Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Еще одна очевидица происходивших после ДТП разборок представляться отказывается наотрез:



— Мерзко это всё было. Да, сбил детей, за женщину свою спрятаться пытался. Его судить за это надо, — говорит она. — Но вспоминать, откуда он приехал сто лет назад... По такому пути очень далеко зайти можно, если разбираться, кто русский, кто азербайджанец, а кто какой-нибудь монгол. Я думала, они тут переубивают все друг друга.



Когда я прошу ее назвать хотя бы имя, женщина снова качает головой:



— Точка зрения у меня непопулярная. А мне в Тогучине еще жить.



Кто такой Эдик

1 августа Эльгюна Амирова доставили в Тогучинский районный суд под конвоем Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Даже если не вдаваться в национальные вопросы, понять, почему 37-летнего Эльгюна Амирова едва не линчевали, несложно.



Степень его трезвости в момент аварии до сих пор вызывает у местных жителей вопросы. Следователи, возбудив уголовное дело по 1 части статьи 264 УК РФ, то есть по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, косвенно подтвердили, что запрещенных веществ в его организме не нашли. Но обычные тогучинцы в этом далеко не уверены.



— Алкоголем от него не пахло, но глаза были стеклянные. Насколько я знаю, он употребляет. Да весь город это знает! — эмоционально говорит Анна.



— Я сам бывший сотрудник, и я знаю, как они выглядят. Он улыбался неадекватно, глаза стеклянные, зрачки расширенные, — едва ли не слово в слово повторяет ее слова отец Антона (пассажира мопеда), Александр. — Я настаивал, чтобы его увезли сдавать анализы, но мне отказали. Сотрудник [ГАИ] пояснил, что это на его усмотрение. Хочет — везет, хочет — нет. Эдик в воскресенье вечером совершил аварию, а на следующий день продавец в магазине рассказал мне, что он опять пьяный был, [катался] на «Жигулях», брал пиво… И на Lexus он катался, пока Следственный комитет не забрал у него машину на стоянку.

В вечер аварии тогучинцы едва не устроили самосуд Источник: Infopro54











Чем Эдик зарабатывает на жизнь, тоже не очень ясно. По данным сервиса Rusprofile, он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимался техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, но еще в 2017 году ликвидировал предприятие. 1 августа на вопрос судьи, кем он работает, Эльгюн Амиров объяснил, что неофициально забивает скот для тогучинцев. Единственная проблема в том, что цены на такие услуги, судя по объявлениям на Avito, начинаются от 1 тысячи рублей. А черный Lexus, до недавнего времени тонированный вкруг, стоит никак не меньше миллиона. Наберется ли во всём Тогучинском районе достаточное количество коров, чтобы простой забойщик мог бы заиметь такое авто, не очень понятно.



Возможно, мужчину содержит отец, по словам сразу нескольких опрошенных местных жителей, предприниматель и владелец кафе «Огни Баку». Однако за громким названием заведения скрывается небольшая и вряд ли бесконечно прибыльная шашлычная, а ее владелец ведет свои дела как ИП.



Встать, суд идет

Отвечать на вопросы журналистов предполагаемый виновник аварии не захотел Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Без преувеличения самая странная часть истории о ДТП — юридическая. Авария произошла 21 июля, но серьезное разбирательство началось гораздо позже. Даже в следующий понедельник, 29-го числа, то есть спустя 8 дней после аварии, журналисты издания Infopro54 опубликовали официальную информацию о том, что за рулем иномарки сидела «девушка 1999 года рождения».



Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело, его расследование взяли на контроль прокуратура Новосибирской области и лично глава СК Александр Бастрыкин. Расследование поручили следователям по особо важным делам, они задержали Эльгюна Амирова на 48 часов и вышли с ходатайством о его аресте в Тогучинский районный суд.



Заседание состоялось 1 августа, прошло в закрытом режиме и оставило у местных стойкий привкус недоумения.

У здания суда стоит изящно сработанная из металла статуя Фемиды. Кажется, работы сидельцев из местной колонии, но это не точно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Оказалось, что уголовное дело, в котором изначально разбирался СК, передали в МВД. Ходатайство об избрании меры пресечения было подписано сотрудником отдела по расследованию особо важных дел, но поддерживала его уже следователь из полиции. Каковы были доводы сторон, точно не ясно: процесс прошел в закрытом порядке. И хотя предполагаемого виновника ДТП доставили в суд под конвоем и в наручниках, после заседания он отправился домой.



— В материалах отсутствуют доказательства, бесспорно свидетельствующие о необходимости избрания в отношении обвиняемого как меры пресечения в виде заключения под стражу, так и более мягкой меры пресечения, избираемой судом, — сообщили в областном управлении судебного департамента. — Нет достаточных оснований полагать, что обвиняемый, ранее не знакомый с потерпевшими, скроется от предварительного следствия или суда, продолжит заниматься преступной деятельностью, может угрожать потерпевшим, свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства или скрыться от предварительного следствия или суда.



На вопрос журналиста, доволен ли он решением суда, Эльгюн Амиров отвечать не стал. Как, впрочем, и на все остальные вопросы.

Эльгюна Амирова могли арестовать на два месяца. Но не стали Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Что стало причиной откровенно непопулярного у значительной части тогучинцев решения, неизвестно. Местные жители обвиняют местных же правоохранителей и суд в коррумпированности. По данным источника NGS.RU, судья была фактически вынуждена отпустить предполагаемого виновника аварии из-за того, что следователи собрали слишком мало доказательств.

