Машины столкнулись лоб в лоб

Страшная авария, случившаяся на ярославской трассе 23 сентября, снова всплыла в соцсетях — теперь уже обсуждают моральную сторону этого ДТП. Тогда ночью столкнулись «Ауди» и ВАЗ-2115. Пострадали три человека — молодожены из «Ауди» и водитель из «пятнашки». Погиб пассажир отечественного авто.

— Авария произошла около деревни Макарова в Даниловском районе, — уточнили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Тему подняли молодожёны. Пара написала в паблике «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте» свою версию произошедшего.

— Сразу скажу: мы не мажоры и не дети миллионеров, мы обычная молодая семья, моей жене 25, мне 23, — написал муж. — Жена работает на заводе, я работаю менеджером в компании, мотаюсь по командировкам и в свободное время зарабатываю руками. Мы с женой не пьем, не гуляем по клубам и живем: что заработали, то потратили. 8 сентября у нас была свадьба, 9 числа мы повенчались, и у нас начался медовый месяц. Мы с женой решили купить семейную машину в Москве. Поскребли по карманам, наскребли и купили. Решили — отгоним машину домой и поедем отдыхать. 22 числа в 9 часов утра мы поставили ее на учет, собрали вещи и поехали в родной город. Выехали в 20:00 — думали, ночью машин будет меньше. В 50 км от Ярославля нам прямо в лоб на дикой скорости метров за 5–7 выпрыгивает машина. Мы не успели ничего понять, даже закричать. Удар дикой силы. У моей жены сломана грудная клетка, сломана рука, очень много вывихов и все тело в синяках. Она до сих пор кричит и плачет во сне от всего этого ужаса. У меня сотрясение мозга, вся голова в порезах и теперь все лицо будет в шрамах, куча ушибов и порезов по всему телу, руки до сих пор работают на 50%.

В этот автомобиль молодожены вложили почти все свои деньги

Мужчина уверяет — по его данным, «как показало следствие, пассажир и водитель ВАЗ-2115 были пьяны и летели на скорости 165 километров в час».

— Мы каждый день задаем себе вопрос — почему мы должны страдать по вине этого человека? — пишут молодожены. — Какое он имел право на это? Почему из-за него попали на такие деньги? Он лишил нас денег, здоровья, сна, медового месяца. Да, в этом ДТП погиб человек, но эти люди сами выбрали свою судьбу. До нас с женой дошли слухи, что тому самому собирают деньги на лечение. Нам с женой не надо чужих денег, не надо жалости, просим только об одном — отнестись с пониманием. Не надо жалеть его, а надо его наказать по всей строгости закона. Потому что если мы с вами будем его жалеть и помогать деньгами, другие люди, смотря на это, будут думать, что можно бухать за рулем и давить людей. И тогда любой из вас может оказаться на нашем месте.



Крепкий кузов спас жизнь водителю и жене

Слухи, о которых пишут молодожёны, подтвердились — пострадавшему в аварии действительно собираются деньги на лечение.

— Я вынужден попросить у вас помощи для моего брата. Так как самим нам не справиться, — написал родственник пострадавшего мужчины в соцсетях. И уточнил, что был в больнице у пострадавшего воителя. — Он сочувствует всем, кто пострадал, и понимает, что натворил. Просто случилась такая ситуация, и мозг из-за алкоголя отключился, ходить он точно долго не сможет с его переломами. Обращаясь к пострадавшим, он пообещал, что будет возмещать ущерб.

— Папочка, я тебя очень сильно люблю, надеюсь, с тобой всё будет хорошо, — молится за здоровье отца дочка.